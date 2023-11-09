Пса, который был в крови и стоял только на трех лапах, волонтеры п. Качар обнаружили на улице за жилым домом в конце октября.

Сейчас Шарик находится на лечении в ветклинике в Костанае

- Лапа у него болталась, как веревка! - рассказала «НГ» волонтер Ирина ЧУМАК. - Мы его ловили, наверное, часа полтора. Он потом в поле убежал на трех лапах и боялся людей. Поймали и отвезли в ветклинику. Ветврачи сказали, что лапу придется ампутировать. Вероятно, ее передавили машиной. Мы оплатили операцию по ампутации - у нас был открыт сбор, но со временем люди перестали отправлять деньги.

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Пса назвали Шариком. Взять к себе его волонтеры не могут - у всех дома свои животные. Поэтому ищут собаке новый дом. Ну а пока Шарик живет в ветклинике, каждый день содержания стоит 5 000 тенге.

Испугавшись людей, Шарик убежал в поле. Волонтеры ловили его полтора часа

Лапу пришлось ампутировать

Пес спокойный, не агрессивный, но очень пугливый. Если вы относитесь к Шарику с лаской, то и он себя ведет очень хорошо.

Каждый день содержания Шарика в ветклинике обходится волонтерам в 5 000 тенге

- Шарик хорошо ест сухой корм, любит и всякие вкусняшки, - рассказала Ирина Чумак. - Содержать его необходимо в чистом сухом помещении, при теплой температуре, поскольку швы еще свежие. Нельзя, чтобы он замерзал или был грязным. На цепи, конечно, держать нельзя. В дальнейшем, когда окончательно заживет, можно содержать Шарика в чистом вольере с теплой будкой. Если содержать в доме - замечательно. Собаке обязательно нужна социализация: добрый хозяин, игры. Если есть возможность, занятия с кинологом, чтобы пес мог жить полноценной радостной жизнью.

Чтобы помочь волонтерам оплатить содержание и лечение в ветклинике, вы можете отправить деньги по номеру карты «Евразийского банка» 5269 9400 1206 8351 на имя Ирины Чумак или по номеру счета KZ469480001A03798319. Также можно отправить деньги по номеру карты Kaspi Bank 4400 4302 0046 1470 или по номеру телефона, который привязан к карте +7 705 451 69 28 (Николай К. - муж Ирины).

Ну а если вы хотите забрать Шарика в свой дом, позвоните по номеру телефону Ирины +7 775 964 60 07 или напишите по этому номеру на WhatsApp.

Фото предоставлено Ириной ЧУМАК