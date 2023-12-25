13 декабря на встрече акима области с рудничанами жителей шести микрорайонов жаловались на проблемы с газовыми трубами. Десятки горожан "по 16 часов в 35-градусный мороз сидели без отопления". Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО пояснял, что есть план, как исправить ситуацию. И обещал, что если через неделю ничего не изменится, то лично приедет к замерзающим жителям.

Парадокс в том, что пресс-служба акима Рудного считает проблему решенной и утверждает - проблем с теплом нет, а авторы обращения говорят, что их дома по-прежнему беззащитны от морозов.

Так решил ли аким проблему? Этот вопрос корреспондент "НГ" задал Виктору Ионенко на брифинге в РСК 22 декабря.

Фото РСК

- На сегодня в ситуационном центре iKomek ни одной заявки по газоснабжению нет, - ответил аким Рудного. - Если у вас есть другая информация, назовите адрес, мы оперативно отреагируем. Сегодня мы занемаемся переврезкой на двух участках: между 28 и 29-м микрорайонами. И завтра будут технические процедуры на ул. Хрустальная. на этом мы завершим все процедуры. На утро 22 декабря заявок нет, отопление восстановлено! В субботу все доделаем. А встречи с людьми нет, потому что проблемы нет.

Сразу после брифинга корреспонент "НГ" созвонился с жительницей микрорайона № 22 Кульман ТЮТЕНОВОЙ, которая ранее задавала вопрос. По громкой связи Виктор Ионенко поговорил с ней, выслушал и пообещал решить проблему.

25 декабря мы снова позвонили Тютеновой.

- Когда нет сильных морозов, мы еще держимся. Но на каком-то этапе, мы с соседями не можем понять, на каком именно, теряется давление и газ пропадает, - рассказала она. - То есть котел отключается, а газовая плита еле-еле работает. Сегодня утром я уже соседям говорю - пишите жалобы. Нам прислали ответ от начальника отдела строительства - мол, вопрос решается. Мол, сейчас в 29-м микрорайоне работы завершат и рабочие приедут в 22-й микрорайон. К среде обещает закончить. Хочу еще раз отметить, что нам помогает погода и труба просто не замерзает. Говорю медленно: в нашем микрорайоне, кроме аварийного слива воды и вырытой ямы, никто никаких работ не делал! Если морозы вернутся, то и тепла у нас дома не будет.

По словам Тютеновой, проблемы есть и в других микрорайонах, но "там хоть какая-то работа ведется". А в 22-м ситуация совсем не изменилась.

- Была бригада рабочих, вырыли яму, бригада уехала, а яма осталась, - отмечает она. - Приехала другая бригада, она скоро тоже уедет. И они не в курсе планов акима и не ждут никаких материалов. Мы даже не знаем, к кому обращаться по вопросу обслуживания этих газовых труб, нет какого-то телефона.