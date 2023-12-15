Об этом говорили на встрече акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА с населением Рудного. Жалобы прислали в редакцию "НГ" читатели до начала мероприятия. Но вопрос мы задать не успели - аким Рудного Виктор ИОНЕНКО рассказал о проблеме в своем докладе. Речь идет о микрорайонах с преимущественно частной застройкой: №№ 22, 23, 26, 27, 28 и 29.

- Подрядной организацией проведены большие работы по опрессовке систем газоснабжения в шести наших микрорайонах, - сказал Ионенко. - Все лето мы продували систему. Было организовано более 20 сварочных постов. 77 врезок мы сделали за 10 часов. Это позволило подключить к газоснабжению дополнительно 480 абонентов. К сожалению, кое-где осталась влага. И много вопросов из-за того, что при низких температурах газопровод замерзает. Работы ведутся, техническое решение есть. К сожалению, у нас в четырех местах "прихватывает" эту трубу. Дежурные бригады работают. Надеюсь, за неделю мы этот вопрос снимем.

Выслушав доклад, аким области спросил: "Есть ли вопросы к главе города?" Слово взяла жительница микрорайона № 22 Кульман ТЮТЕНОВА:





- Мы по 16 часов в 35-градусный мороз сидим без отопления! С маленькими детьми и пенсионерами. Я бы хотела поднять вопрос о дорогах, по которым к нам скорая помощь не может проехать. Но сейчас гораздо острее стал вопрос с газом. Сейчас приехала бригада с Астаны из четырех человек. Вчера мы вместе с ними тряпочками выгребали с трубы воду. Через неделю вы обещаете решить проблему. Но мы бы хотели услышать, какие у вас есть планы по решению проблемы. Может быть, создать комиссию из жителей наших микрорайонов, которая бы контролировала приемку этих работ? В валенках ходить по дому - нам очень тяжело!

Тютенова отмечает, что во многих домах нет альтернативных источников обогрева, кроме газовых труб. Без них в домах нет не только топлива, но и горячей воды с отоплением. Причем ситуация может ухудшиться в конце зимы, когда "мороз спустится в землю и ваш новый газопровод просто пойдет по швам".

- Газопровод мы строим с 2018 года, - ответил Ионенко. - Мы должны были завершить в 2021 году, но, к сожалению, этого не было сделано. Весной 2023 года мы приступили к опрессовке и выяснился целый ряд причин. Первая причина - это некачественный монтаж трубы и плохо проведена обратная засыпка. При вскрытии определенных участков мы выявили ряд диверсий, когда труба болгаркой была порезана вдоль и засыпана землей. Были моменты, когда просто сваркой прожигали трубопроводы. Протяженность газопровода - 42 км. Сто процентов мы опрессовали, но где-то осталась влага. Чтобы ее удалить, мы должны остановить газопровод и запускаться по новой, возможно, сутки или двое суток. Сейчас остановить газопровод невозможно. Мы подключили новых абонентов. Это сложно, но этот риск я взял на себя! Других вариантов у нас не было. Не запустив газ сейчас, мы бы потеряли еще один год. Поэтому сейчас, помимо бригады из Астаны, есть порядка 40 человек, которые находятся там. Начальник отдела строительства там уже почти живет.

Ионенко сообщил, что принял решение - купить дополнительный обогревочный кабель на 12 вольт, которым будут утеплять 4 наиболее слабых участка. Останавливать газопровод не будут.

- Неудобства есть, я о них знаю, приношу свои извинения, но другого варианта у нас нет! - резюмировал аким Рудного.

Он также сказал, что проблемные участки пробовали отогревать по несколько раз в день, но это не дает эффекта. Решение градоначальник видит только в монтаже обогревочных кабелей. Тютенова попросила гарантии, что через неделю план акима будет выполнен и тепло вернется в дома рудничан.

- Через неделю примете нас, если не будет отопления? - спросила она.

- Я сам к вам приеду, - ответил Виктор Ионенко.

Фото Георгия ГОВОРОВА