Транспортные карты АО "Казпочта" с 13 декабря не оплачивают проезд в общественном транспорте. Как сообщили в акимате, сейчас идет процесс замены карт через ТОО "AlemPay". Сегодня, 22 декабря, пресс-служба "Казпочты" прокомментировала сложившуюся ситуацию. Там отметили, что их карты имеют разные способы применения.

- Наши карты предназначены для зачисления пенсий и пособий, в том числе АСП, зачисление зарплаты, стипендий и прочих выплат населению, - говорится в сообщении. - Одна из функций - возможность оплатить проезд в общественном транспорте для пенсионеров, получателей пособий и детей. Мы постоянно работаем над улучшением возможностей карты. Но сейчас в связи с техническими работами на стороне провайдера услуг, при оплате за проезд в Костанае социальными картами АО "Казпочта" встречаются частичные перебои.

Сотрудники объединения работают над устранением проблем.

- В этой связи предлагаем временно использовать альтернативные виды оплаты или открывать транспортные карты в компании ТОО “AlemPay” (находящийся по адресу ул.Аль-Фараби 65, офис 303А), - сообщили в "Казпочте". - При этом, сообщаем, что картой беспрепятственно можно пользоваться при безналичной оплате в торговых точках, а также в банкоматах. Приносим свои извинения за временные неудобства жителям города.

Ранее в ТОО "AlemPay" сообщали, что замена карт "Казпочты" может продлиться до середины января. Кроме того, процесс не бесплатный и новые карты обойдутся в 500 тенге за одну штуку.