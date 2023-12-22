На презентации новых автобусов, которая прошла 21 декабря в центре Костаная, перевозчики объясняли, что картами оплачивают проезд примерно 95-96% населения. С 13 декабря в автобусах не принимают транспортные карты АО "Казпочта". Корреспондент "НГ" спросил акимов области и областного центра - что происходит?

- В "Казпочте" сервер сменили, сейчас там организовали работу и все теперь будет через AlemPay, - ответил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. - 400 карточек только всего осталось. Сегодня только мы разговаривали, проблем нет. Технический вопрос. Цена вопроса - всего 400 карточек.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, судя по реакции, не знал о проблеме. Но поручил решить ее в кратчайшие сроки:

- Это неправильно, конечно, нужно исправлять срочно, - сказал он.

22 декабря директор костанайского филиала ТОО "AlemPay" Сагадат НИЯЗБАЕВ сообщил "НГ", что владельцам карт "Казпочты" придется купить новые карты. Цена карты - 500 тенге.

- На руках у костанайцев около 3 200 карт, мы их заменим примерно к середине января, - сказал Ниязбаев. - У нас есть 20 000 карт: и пенсионных, и детских. Поэтому 3 200 карт для нас не составит труда заменить. Тем более, что порядка 1000 карт мы уже заменили. Многое зависит от людей: если они оперативно придут за новыми картами, то может мы и до конца года успеем.