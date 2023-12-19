Костанайские пенсионеры и родители школьников сообщают, что уже несколько дней не могут расплатиться в автобусах, так как заблокированы социальные карты АО "Казпочта".

- Что опять за беспредел с социальными картами Казпочты? ТОО Alem Pay и «Казпочта» ведут тайную войну, а страдают люди! - написала в директ Instagram аккаунта «НГ» наша подписчица. - Сегодня заблокировали все карточки, а «Казпочта» их разблокировать не хочет и сотрудники просто отправляют покупать карты «Алемпей». Ещё и говорят: идите быстрее, берите, пока не кончились. Что за беспредел, неделю как новую карточку ребенку получила?!

Мы попросили заместителя директора областного филиала АО «Казпочта» Кайрата САГАДИЕВА прокомментировать ситуацию.

- Причина блокировок социальных карт в том, что на выходных был технический сбой, - пояснил он. - Но с какой стороны - с нашей или ТОО Alem Pay - мы пока не знаем. Так как сбой произошел на выходных, решить проблему можем только сегодня, в рабочий день. С самого утра разбираемся и уже сегодня проблема будет устранена. Сегодня от пассажиров поступило около 1000 обращений с подобной проблемой. Если выяснится, что сбой был с нашей стороны, то мы автоматически вернем списанные средства на карты пассажиров.

Мы также попросили прокомментировать ситуацию в пресс-службе акимата Костаная.

- Данная ситуация сложилась в связи с заменой сервера АО «Казпочта» и отсутствия интеграционных процессов с сервисом, отвечающим за оплату льготных категорий на общественном транспорте Костаная, - пояснили в пресс-службе со ссылкой на руководство ТОО Alem Pay. - Об этом АО «Казпочта» была уведомлена по факту отключения от сервиса, то есть 13 декабря.

Отметим, что блокировка карт АО «Казпочта» происходила в Костанае и ранее.

Фото из архива "НГ"