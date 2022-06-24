Сегодня, 24 июня, утром заблокировали социальные карты для детей и пенсионеров. Об этом редакции сообщил пользователь сайта «НГ» yudjin.

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- Утром дочка ехала на автобусе и оплата по карте не прошла, водитель сказал, что карта заблокирована, хотя деньги на ней были. В обед обратились в центральное отделение «Казпочты», сотрудница нам сказала, что с ТОО «Alem Pay» они уже работать не будут, и надо эти карты закрывать, - рассказал yudjin. - И никто ведь не говорит об этом, а сколько было мороки с получением?! Теперь пенсионеры будут штурмовать «Казпочту», чтобы закрыть свои карты!

Он добавил, что в здании «Казпочты» в это время находилось несколько пенсионеров, которые пришли с той же проблемой. После этого yudjin обратился в отделение «Казпочты» по пр. Абая (в районе остановки «Второй подъем»), где сотрудники проверили карту и сообщили ему, что карточка не заблокирована, и что им не сообщали о прекращении сотрудничества с ТОО «Alem Pay».

В ближайшее дочь время дочь читателя yudjin проедет на автобусе, чтобы проверить, разблокировалась карта или нет.

«НГ» обратилась в Костанайский областной филиал АО «Казпочта» и попросила прокомментировать произошедшее.

- Нет, это недостоверная информация, сотрудничество с ТОО «Alem Pay» мы не прекращали. Мы не подтверждаем информацию сотрудника, но так как у нас большой коллектив, кто именно из сотрудников это говорил, я не могу выяснить и проверить данную информацию. Но так как поступают жалобы, мы проведем с сотрудниками обучение по правильному информированию наших клиентов. Да, действительно сегодня было около 10 случаев, когда у костанайцев были проблемы с социальными картами, но причина здесь не в блокировке, - пояснил заместитель директора Костанайского филиала АО «Казпочта» Кайрат САГАДИЕВ. - Рассматриваем сейчас все случаи в частном порядке, причина у всех разная: карты размагничиваются, отсутствие денег и т. д.