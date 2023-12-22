Общественные слушания по проекту детальной планировки (ПДП) района Зеленстрой прошли 20 декабря в здании ЖК «Аврора», одно из помещений которого переоборудовали под актовый зал. На них пришли 57 жителей района. Были также представители застройщика и акимата.

На встречу пришли 57 жителей района Зеленстрой. Все они были против застройки

Зеленстрой - район в северной части Костаная. Согласно ПДП, застройка планируется в границах улиц: на юге - 3-я Костанайская, на востоке - 1-й Цветочный проезд (ул. 1-я Цветочная), на севере охватывает территорию медицинского центра Sun Vita и ближайшие к нему дома, на западе граничит с территорией ТОО «Костанайзеленстрой».

6 декабря местные жители высказывались против застройки и поясняли журналистам, что по разрабатываемому ПДП их участки отходят под строительство поликлиники и детсада, а на пересечении ул. 2-я Костанайская и пр. Кобланды Батыра, то есть, на пустыре возле ТОО «Костанайзеленстрой», ИП Цой хочет построить ЖК «Гулдер», чем они также недовольны.

Проект детальной планировки ЖК «Гулдер»

На общественных слушаниях руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА сразу отметила, что акимат дал согласие застройщику Владимиру Цою на разработку ПДП ЖК «Гулдер».

Гулсара Курмангалиева (справа)

- Данный проект разрабатывается в соответствии с генеральным планом, утвержденным постановлением правительства РК в 2020 году, - пояснила она . - А также в соответствии с правом собственности на земельный участок, которое имеется у ИП Цой.

Разработкой ПДП ЖК «Гулдер» исполнило ТОО «Промстройпроект».

- Данный микрорайон разработан на минимальной площади для разработки ПДП - 10 га, - сообщил директор ТОО Сергей ЕДРЕВСКИЙ. - Земельный участок, принадлежащий Владимиру Цою, находится в юго-западной части данного проекта. На этой территории предполагается расположение девятиэтажных домов и коммерческого здания с торговыми площадями.

Для теплоснабжения предусмотрено строительство блочно-модульной котельной (БМК), которая будет работать на газе. Теплосети и газ - только для будущих девятиэтажек.

- Все остальные застройки, которые находятся в этом районе (Зеленстрой - «НГ»), не затрагиваются, - заверил Едревский. - То есть, все частные дома, предприятия, медицинский центр остаются на своих местах, в том числе и дачи.

Местные жители отметили: согласно ПДП, по частной территории на северо-западе участка планируется проложить дорогу, а также проезжей частью будет затронута территория, на которой проходит высоковольтная линия электропередач.

- Да, только дорога, которая указана на ПДП, попадает на частную территорию согласно генплану, - прокомментировал Сергей Едревский. - Так как дороги относятся к инженерным сетям, которые изымаются и покупаются в соответствии с госснуждами. Строительство дорог и линий электропередач в охранных зонах не допускаются без согласования с компетентными органами. Если будет согласование с электриками, то эту дорогу построят.

Юрист Алексей МАХЕЕВ, представляющий интересы местных жителей, спросил: почему строят 9-этажки. если по генплану предусмотрена застройка 4-5 этажных домов?

- Вся позиция местных жителей заключается в том, что они против строительства этого микрорайона, - пояснил Махеев. - Да, мы понимаем, что застройщик может реализовать свои права, но он должен делать это в соответствии с генпланом.

Едревский ответил: в генплане действительно застройка в 5-7 этажей, но там также указана категория строительства «Ж-7», а значит, что предусмотрено строительство и выше семи этажей.

Местные жители возмутились: они «не хотят страдать от строительства многоэтажек». Едревский пообещал отправить запрос в отдел архитектуры, чтобы уточнить, какая этажность должна быть в соответствии с генпланом.

Алексей Махеев спросил, где будут располагаться парковочные места для будущих многоэтажек и предусмотрен ли подземный паркинг. Разработчик ПДП пояснил: парковки будут вдоль планируемой дороги, которая затрагивает и частный сектор. Жители стали возмущаться.

- Если линию не перенесут и дорога не будет построена, как будете решать вопрос с парковками? - уточнил Махеев.

- Парковки будут в границах участка ИП Цой. Когда будет разрабатываться рабочий проект и проект застройки, там уже будет приниматься решения насчет парковок: либо они будут во дворах, либо будет подземный паркинг, - пояснил Едревский. И пообещал учесть этот момент, чтобы у местных жителей не было проблем с автомобилями будущих жителей многоэтажек.

Представитель застройщика Арман АБДОЛЛА добавил, что предусмотрен подземный паркинг для будущего ТРЦ или спортивно-развлекательного центра, но парковаться там смогут только посетители.

- Как быстро понадобится школа, где будут обучаться дети первых поселенцев? - спросила Анастасия МАСТРЮКОВА. - Мы переживаем, что потом проект могут изменить может изменить и школу построят уже на нашей территории.

- Мы сделаем запрос в отдел образования о наличии свободных мест в школах, - ответил Едревский. - Исходя из их ответа, уже будет подниматься вопрос о реконструкции школы или строительстве новой. По генплану, думаю, школа тоже должна где-то предусматриваться.

Жители стали возмущаться: говорили, что мест в школах нет, а значит. новую будут строить в их районе, просили показать место ее строительства на генплане, но у Едревского с собой его не было, что вновь вызвало шквал возмущений - по мнению собравшихся, все это означает, что школу построят на их территории.

- Генплан был разработан в 2020 году и его разрабатывала организация, имеющая лицензию... - начала комментировать Гулсара Курмангалиева, но ее перебили.

- Частный сектор и девятиэтажки будут стоять - это эстетически некрасиво! - выкрикнула женщина из зала. - Вы портите лицо города!

Ее поддержали бурными аплодисментами.

- У нас огромная территория! Я понимаю там Арабские Эмираты - им некуда расти и они ввысь растут, а мы-то куда?! Неужели эти девятиэтажки там нужны?! Это, можно сказать, единственный экологически чистый район с капитальными домами! - сказала Мастрюкова. - Эти многоэтажки, они вытеснят нас! Это то, что государство должно учитывать: интересы социального большинства! Услышьте нас!

- Позиция застройщика была такой изначально и сейчас остается такой же: мы хотим строить только на своем участке, - прокомментировал Абдолла.

Жители парировали - сначала застроят 10 га, а потом будет все больше и больше, ведь власти разрешают.

- К нам поступил адвокатский запрос и мы дали исчерпывающий ответ, что ваши земельные участки вы направили с кадастровыми номерами, мы изучили и дали ответ..., - пояснила Курмангалиева. Ее опять перебили. но она продолжила: - ...что генеральный план разработан с концепцией до 2035 года. Так как мы - город областного значения, в генплане предусмотрено развитие всех частей города, в том числе и ПДП ЖК «Гулдер» в вашем районе. Но никто не будет затрагивать ваши интересы!

Сергей Едревский отметил, что присутствовал на презентации геплана Костаная, который разрабатывала его алматинская компания.

- Разработчик геплана отмечал, что в Костанае очень большая доля частного сектора, и в больших городах должна быть многоэтажная застройка, так как частная застройка в основном идет в деревнях или в малых городах, - сказал он. - По словам разработчика генплана, так как Костанай будет расширяться, нам так или иначе придется застраивать частный сектор.

И резюмировал: если жители недовольны застройкой, им надо сделать так, чтобы поменяли генплан, а не ПДП. Но сделать это будет трудно. Зал вновь стал возмущаться.

- Когда мы изучили ПДП, начали волноваться. Нас более 20 человек - жителей и предпринимателей этого района, - сказала директор медицинского центра Sun Vita Ирина САДВАКАСОВА. - Поэтому мы и вынуждены были отстаивать свои права, свои земли.

- То, что вы предполагаете, это не означает, что для кого-то это руководство к действию, - ответил Арман Абдолла. - Никаких планов по захвату вашей территории, в чем вы голословно нас обвиняете, нет! Гарантия, что мы не будем ничего сносить и застраивать, это ваше право частной собственности. И никто не может построить на вашем земельном участке, пока вы не дадите свое на это согласие!

Жителей такой ответ не устроил. В конце слушаний единогласно проголосовали против застройки их района - подняли руки и несколько раз крикнули «Против!».

Отдел архитектур изучит прозвучавшую информацию. При необходимости проведут еще одни общественные слушания.

Фото Андрея СКИБЫ