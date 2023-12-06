Около 40 человек собрались сегодня, 6 декабря, возле дома № 1 по ул. 2-я Цветочная. Они рассказали, что 29 ноября на сайте акимата увидели план будущей застройки их района. И узнали, что по разрабатываемому проекту детальной планировки (ПДП) их участки отходят под строительство поликлиники и детсада.

На встречу пришли около 40 местных жителей. В центре - Яна Калиниченко

Публичные слушания по этим планам назначены на 20 декабря. Как пояснили «НГ местные жители, они решили заранее сообщить о своей позиции в СМИ.

- Мы узнали, что на пустыре возле наших домов застройщик ИП Цой планирует построить ЖК «Гулдер». При этом под снос попали и наши дома, которые уйдут в отчуждение государству на соцобъекты, - возмущается Яна КАЛИНИЧЕНКО. - На нашей территории будет стоять детский сад! Но на территории "Теплиц" уже есть детский сад, который сейчас не используется по назначению!

На этом пустыре ИП Цой планирует строить ЖК «Гулдер». Рядом - столбы высоковольтной линии электропередач

Она отмечает: на сайте акимата есть и ПДП соседнего района Тепличный комбинат, в нем указано, что местный детский сад вновь будет работать. Зачем нужны два детсада на сравнительно небольшой территории, жители не понимают.

- Мы у государства не попросили ни гвоздя, но когда-то власти дали нам эти земли, мы их облагородили, построили тут дома, которые у многих еще в судах и ипотеках! Если вы строите - созидайте, а не разрушайте наши дома! - говорит Калиниченко. - Постройте коттеджи, школу - нам это нужно, а не многоэтажки! Лично я - против!

Остальные жители поддержали ее аплодисментами и выкриками «Все против!».

- Нужно дать адекватную оценку будущему ЖК, который хотят построить на наших новых домах! У меня огромная просьба к акиму области Кумару Иргибаевичу - приезжайте в наш район и увидите, в каком состоянии он находится: у нас прекрасные улицы, инфраструктура, есть все коммуникации, - обратилась к главе региона Айша НУРГАЛИЕВА. - Мы живем тут уже более 12 лет! У нас уже родились здесь дети, они ходят в школу. Приезжайте!

Жильцы считают свой район очень благоустроенным. Большинство из них живет в коттеджах

Жители соседней улицы - 1-й Цветочной - пришли поддержать соседей, хоть застройка и не коснется их домов.

- Мы тоже выбирали очень чистый район. И когда к нам приезжают гости, они всегда восхищаются! - сказала жительница ул. 1-я Цветочная Олеся ВЕТРЕНЮК. И обратилась к городскому акимату, застройщику и даже президенту РК Касым-Жомарту Токаеву: - Почему вы решили построить все у нас, где красота, где нет ветхих, аварийных домов?! У людей тут огороды, они хотят в старости есть вкусные продукты - не ГМО! На каком основании вы нарушаете закон?! Это наша частная собственность! Аким города, президент Токаев, обратите на это внимание!

План будущей застройки беспокоит и предпринимателей.

Ирина Садвакасова показывает журналистам ПДП своего района, который жители называют Зеленстроем

- Мой медцентр попадает под снос, но у меня есть все подтверждающие документы, что это здание в моей собственности, - сказала Ирина САДВАКАСОВА, директор медицинского центра Sun Vita ТОО «Алина Плюс», который находится по ул. 6-я Костанайской, 23/3. - Я считаю, что нужно пересмотреть этот ПДП. Ведь даже в генплане города по поводу нашего района указано, что «застройка может быть только на свободных от нее территориях». Наш медицинский центр - единственный в области предоставляет услуги для пожилых людей со сложными диагнозами. На постоянной основе в нем проживают около 100 человек с такими диагнозами как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, перелом шейки бедра! Как может наше правительство допустить, что наши дома и наши медцентры можно снести?!

Под снос попадает и медцентр San Vita. Его директор возмущалась застройкой района вместе с другими местными жителями

Сегодня жители района «Зеленстроя» также посетили отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная и задали вопросы по ПДП района и будущей застройке.

Фото Андрея СКИБЫ