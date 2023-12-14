Дом № 107 по ул.Ленина годами простаивал, как заброшенный. В 2023 году его выкупило ТОО "Qazaqatan Constraction Holding". Достроили пятый этаж, сделали ремонт и 40 квартир выкупило государство.

По задумке властей, теперь бюджет не будет инвестировать в строительство арендного жилья, а переключится на выкуп квартир для очередников. 13 декабря ключи новым жильцам вручил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Торжественная церемония прошла в актовом зале Молодежного ресурсного центра.

Фото iagorod.kz

- Оно не совсем было заброшенным, владельцем был Анатолий Зуев (с 2000 по 2004 год аким Рудного - "НГ"), он использовал этот дом, как склад, хотя вообще в свое время его строили, как общежитие, - объяснил "НГ" заместитель акима Рудного Валерий ПОЛЕШКО. - То есть он ни под бизнес, ни под жилье не использовался. Когда возник вопрос, почему он в таком состоянии, появились люди, готовые заняться его восстановлением. ТОО и Зуев между собой договорились. Отреставрировали, а акимат выкупил по цене 240 000 тенге за квадратный метр. 40 квартир купили для социально уязвимых слоев населения. Они еще пристроили 5 этаж, и если выставят его на продажу, то мы можем докупить еще 6 квартир в этом доме.

ТОО "Qazaqatan Constraction Holding", помимо дома по ул. Ленина, восстанавливает еще четыре. Работы в одном из них планируют завершить до конца года, там акимат уже выкупил 56 квартир. Плюс еще один дом восстанавливает другая фирма. В акимате отмечают, что в 2023 году ключи от новых квартир в бывших заброшенных домах получит 231 очередник.

- Эти дома проверяли, они хорошие по качеству, всё будет восстановлено, - сказал Кумар Аксакалов. - В Рудном большая перспектива развития. Будут строиться новые крупные проекты. Всем я желаю здоровья в новом году, чтобы побольше было радостных дней!

Новоселы, с которыми нам удалось поговорить, пока не видели свои кварииры. Многие стоят в очереди больше 10 лет.

- Я снимаю квартиру на третьем этаже и на коляске туда тяжело подниматься, - рассказала мастер спорта, четырехкратная чемпионка РК по танцам на колясках Юлия КАЛИНИНА. - Теперь у меня квартира на первом этаже. Я еще не видела квартиру. В очереди стою уже 11 лет, как член неполной семьи. Если повезет, то Новый год уже буду встречать там. Визуально уже представляю, как обустрою там быт.

- Я в очереди с 2008 года, после развода жила у мамы, - добавляет Екатерина ЦЕНЕВА. - Я уже забыла про эту очередь за столько лет, а недавно позвонили из акимата. Стояли в очереди на двухкомнатную, но получили однушку, зато обещают большую квадратуру. Честно говоря, до сих пор немного в щоке, что мне дали квартиру.

Всего в Рудном восстанавливают 11 заброшенных многоэтажек. Квартиры в этих домах нельзя приватизировать.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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