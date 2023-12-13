Первый такой на дороге местного значения установлен в этом году около Садчиковки, два ранее установленных действуют близ Федоровки и Аулиеколя. Как считают в управлении пассажирского транспорта и автодорог, в ближайшее время нужны еще четыре.

Об этом 12 декабря на заседании акимата Костанайской области говорил руководитель управления Олжас НУРГАЛИЕВ.

- Немаловажно усилить контроль за передвижением грузовых транспортных средств по автодорогам общего пользования. Считаю, что для этого необходимо продолжить работу по расширению сети САИС - специализированных автоматизированных измерительных средств.

Эти комплексы распознают грузовики в потоке транспорта и определяют вес. Решено обеспечить 100-процентный охват таким контролем подъездных путей к областному центру. Для этого требуется установить 4 комплекса САИС: со стороны Петропавловска, Актобе, Кокшетау и села Введенка.

- Эти меры позволят сократить число нарушений, связанных с превышением весовых параметров транспортных средств, - отметил Нургалиев, - что в свою очередь обеспечит сохранность автодорог общего пользования и улиц населенных пунктов.

Судя по схеме, представленной на заседании, названные планы по установке САИС - не последние.

Напомним, в ноябре эта тема уже была предметом обсуждения в областном акимате. Тогда внимание власти было обращено на то, что новые и отремонтированные дороги в населенных пунктах, на подъездах к ним большегрузный транспорт «превращает в месиво». Сейчас, накануне принятия основных параметров областного бюджета будущего года, аким региона Кумар АКСАКАЛОВ сообщил, что суммы на обновление дорог возрастут. И нужно принимать меры по их сохранности.

- В Костанайской области самая протяженная сеть дорог в Казахстане - 9 157 км, - сказал аким. - Если в текущем году на обновление и ремонт дорог областного и районного значения был выделен 21 млрд тенге, то на следующий будем просить утвердить сумму 34 млрд тенге. На ремонты уличной сети было направлено 10 млрд тенге, планируется в следующем - 14 млрд тенге.