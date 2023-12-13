Немало казахстанцев заболевают раком и совершают суициды из-за жизни в "неправильном" часовом поясе. Такое мнение высказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

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"Ученые отмечают, что очень много, влияние очень большое оказывают часовые пояса, в том числе это вопрос, связанный с суицидом и суицидальными настроениями. Сегодня можно обобщить и сказать, что два региона озабоченность проявляют в комментариях - ВКО и Алматы. В основном вопрос бытового характера: "Мы что, на час раньше теперь вставать будем? У нас теперь рабочее время удлинится и так далее", - объяснил министр.

Напомним, в настоящее время проект по переводу Казахстана на единый часовой пояс находится на стадии публичного обсуждения. Документ уже вызвал негативную реакцию граждан. Как отмечает телеканал, возражений на сайте сейчас в 10 раз больше, чем одобрений.

Министр торговли заявил, что у противников новшества нет никаких доказательств своей позиции. У министерства же, напротив, выводы целой комиссии ученых и экспертов - от профессоров-физиологов до исследователей физики звезд и туманностей.

Сейчас в Казахстане два часовых пояса. Один из них - на западе республики. И, по словам ученых, именно он является наиболее благоприятным для биологического ритма казахстанцев. Перейти на единый часовой пояс страна может уже первого марта 2024 года.

Напомним, костанайские активисты в 2022 году отправляя письмо президенту ссылались на рост онкозаболеваемости в области и высказывались на эту тему на страницах "НГ".