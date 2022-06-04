Иногда я думаю: а может наши власти и не заинтересованны в здоровом населении?

Думаю, их было немало. Но шансы задать острые вопросы на отчетной встрече с акимом области были минимальными. Даже видавшие виды функционеры удивились, какой процент незнакомых людей «грели» места в их районных домах культуры, а после встречи, людей еще долго не выпускали из зала, дабы не просочились «к телу». Власть боится свой народ, и это очевидно.

Скажу сразу: задача озвучить главный вопрос области - переход в свой часовой пояс - в этом году не стояла. Люди работают на уровне министерств, так что метать здесь бисер не имело смысла. Но прошедшие повсеместно отчетные встречи акима области - это повод напомнить, как он прилюдно дважды обещал поизучать и разобраться, да так ничего и не сделал.

Мало того: там, где появлялись представители акимата Костанайской области, будь то суд или рабочая группа при правительстве РК, они всячески препятствовали решению нашего вопроса. Скажу больше - областной акимат явился единственным противником положительного решения вопроса часового пояса в нашей области.

Несмотря на то, что мы полностью доказали, что ранний климакс, отрицательная мужская фертильность, закладывающееся детское нездоровье, онкология, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, костные патологии являются результатом нарушения циркадных ритмов (и это подтвердили ученые), акимат продолжает упорствовать.

Очень порадовали костанайские женщины,к оторые вышли на митинг за возврат пенсионного возраста .Вопрос пенсий - очень нужный, но вопрос часового пояса все равно важнее. Материальная сторона, диван и внуки - это хорошо, но то, какими мы выйдем на пенсию - разбитыми болезнями или здоровыми и крепкими - и сколько лет качественно проживем на пенсии, как раз и зависит от правильного часового пояса. И не надо забывать о наших мужчинах, которые порой не доживают до своих пенсий.

Вспомните, сколько ваших родственников и знакомых в возрасте чуть за 60 борются с онкологией? Вспомните их рассказы про то, что творится в онкодиспансере: тучи больных, очереди, нехватка врачей, часто ломающаяся аппаратура... и, вследствие всего этого, потерянное время в лечении.

Иногда я думаю: а может наши власти и не заинтересованны в здоровом населении?Строительство новых больниц, большие бюджеты, распилы и откаты — это, наверное, заманчивее? А меж тем количество онкобольных в Кызылорде снижается. А ведь именно в Кызылорде находятся знаменитые урановые рудники. Но болеют чаще у нас. С чего бы это?

В середине марта попалось сообщение об открытии в Костанае бассейна с олимпийской длиной дорожек 50 м. «Возможно,это путь к медалям», - гласила сопроводительная надпись. Спешу вас разочаровать: никаких значимых результатов не добиться спортсменам, загнанным в условия чуждого часового пояса. Успехи спортсмена зависят от здоровья и ресурсности организма, а не от длины бассейна. Недаром спортсмены, страны которых понимают важность часового пояса, проходят недельные адаптации в подобных часовых поясах перед ответственными стартами.

Вопросы не заданы. Но на них обязательно рано или поздно нужно будет держать ответ. И вопрос этот будет точно не про стоимость моркови, а о том, почему власти так не любят костанайцев и всячески им вредят?



