Об этом только что сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат КАСЫМ. Он отметил, что "при такой температуре найти кого-то живым уже маловероятно".

- 10 человек получили ранения от осколков, еще троих извлекли из под обломков, - рассказал Касым. - Сейчас извлекают четвертого человека, который был обнаружен при помощи инженерной техники. Производится приподъем плит перекрытия. Работа очень сложная, ювелирная. Гидравлический инструмент, как и все оборудование на морозе, имеет определенные затруднения. Ситуация осложняется морозом и порывами ветра.

По данным руководства предприятия (ИП Бурдинский), под обломками по-прежнему остаются еще три человека. Место их расположения указал один из тех, кого удалось вытащить из-под обломков. На это же место указала служебная собака.

Ранее сообщали, что четверых человек доставили в Костанайскую областную больницу, семерых – в Костанайскую городскую больницу. У них травмы средней степени тяжести.





Сейчас спасением пострадавших занимаются около 200 человек и 39 единиц техники. По уточненным данным, площадь обрущения составила 280 кв. м.

ЧП произошло сегодня днём на территории СТО, которое было арендовано КАМАЗ-центром.