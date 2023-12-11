Из-под завалов к этому моменту удалось вытащить третьего человека, сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат КАСЫМ. Это мужчина 40 лет, он получил травму головного мозга.

На территории предприятия ИП Бурдинский, где сегодня, 11 декабря, днем произошел взрыв газовоздушной смеси, продолжается поиск пострадавших под обрушившимся зданием.

- По состоянию на 15.00 нам удалось извлечь из-под завалов троих человек, один из них в тяжелом состоянии, - сообщил Кайрат Касым. – По предварительным данным всего пострадало 13 человек, которые обратились за медицинской помощью. Двоих отпустили домой.

Четверых человек доставили в Костанайскую областную больницу, 7 – в Костанайскую городскую больницу. У них травмы средней степени тяжести.

По спискам, предоставленным работодателями, под завалами еще могут находиться, как минимум, три человека.

- Неизвестно, сколько еще лиц, которые не относятся к организации, клиенты фирмы, могут находиться под завалами. Поэтому продолжаем аварийно-спасательные работы, – добавил начальник ДЧС. - Осложняют поиски конструкции здания, у них большая масса, а также большое загромождение из техники, которая повреждена, искорежена.

Кайрат Касым сообщил, что уже проведена работа по расчистке территории, куда смогут установить краны, чтобы поднимать обрушившееся здание.

- Мы боимся делать серьезные манипуляции инженерной техникой, чтобы не повредить тем, кто остался под завалами, - добавил Касым.

Погибших на этот момент, по данным ДЧС, не обнаружено.