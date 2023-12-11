Спасательные работы ведут в боксе, где стояли машины. Пострадавших увозит скорая, но поиски продолжают. По разным данным, пострадали два или четыре человека. Но подтвержденных данных на данный момент нет.

- Минута тишины! - кричит кто-то из спасателей. В этот момент медики и спасатели пытаются услышать голоса находящихся под завалом.

Никто не откликается.

Спасатели предполагают, что пострадавшие потеряли сознание, и продолжают разбор завалов. Запустили дрон в небо для поиска пострадавших.

Аким области пока отказался от комментариев для СМИ, предложив дождаться информации от спасателей.

В соседних с местом происшествия домах выбило стекла, повсюду разбросан утеплитель, который был в стенах. Завалы начали разгребают тяжелой техникой. На месте все так же дежурят несоклько машин скорой помощи.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня, 11 декабря, около 12:36, на ул. Энергетиков, 1 в жилом масиве Амангельды.