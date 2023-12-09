Пункт временного содержания для бездомных собак торжественно открыли на территории очистных сооружений в Рудном 23 ноября 2022 года. Поддержку организаторам ПВС оказали акимат и спонсоры: АО "ССГПО", "Рудныйсоколовстрой", Парк культуры и отдыха, местные предприниматели. Для приюта предоставили 2 крытых вагончика, вольеры, будки, клетки, посуду и инвентарь.

- С нами заключен меморандум, в рамках которого предоставлен транспорт для перевозки животных и кормов. Также нам отдел занятости предоставил 2 вакансии работников, - отметила руководитель общественной организации "Поможем вместе" Валентина КАРАЛАШ.

За год работы волонтеры решали самые разные проблемы: отсутствие корма для большого числа животных, обеспечение медицинской помощью, постоянный поток новых животных, поиск новых домов для питомцев, отношения с коммунальными службами и... отсутствие поддержки от акимата.

- Своими силами и при помощи неравнодушных людей мы содержим животных, - говорит Каралаш. - Постоянно обращаемся за помощью в приобретении кормов, вакцин, лекарств и организуем сборы на лечение тяжелобольных животных.

Волонтер ОО "Поможем вместе" Сулушаш Бейсенбаева приняла участие во встрече с кандидатом в акимы Рудного и действующим акимом города Виктором Ионенко, которую провел 1 ноября в прямом эфире столичный журналист Асхат Ниязов.

Фото из архива "НГ"

Ответ на вопросы о содержании приюта и других актуальных проблемах зоозащитники оценили, как недостаточно убедительный.

- Аким Ионенко подчеркнул, что вопросы, связанные с кошками и подвалами, должны решаться жильцами и ПКСК, - говорил Валентина Каралаш. - Он отметил, что не было и не будет указаний на заваривание отверстий в подвалах. Однако ответ акима относительно содержания приюта и строительства государственного приюта оставляет некоторые вопросы без ясных ответов, так как место расположения данного объекта ещё не определено.

Ну а пока у организаторов ПВС надежда только на неравнодушных жителей области. Каждый может внести свой вклад: поиск новых домов для животных, обеспечение безопасности территории, финансовая поддержка (оплата электроэнергии, топлива, медикаментов, поддержка работников приюта), сопровождение спонсоров и обеспечение необходимыми материалами - такими, как будки, вольеры, цепи, поводки и ошейники.

Валентина Каралаш отмечает, что можно помочь физически, участвуя в ремонте и утеплении будок, или финансово - через карты Каспи, Халык, Евразийский, привязанные к телефону: 87776372007. А так же через официальный счет для финансовых пожертвований: KZ34601А221000942451 ОО "Поможем вместе".

- Выражаем благодарность рудничанам, костанайцам, качарцам за поддержку, помощь и активность, - добавляет Валентина.

Отчеты о поступлениях и расходах публикуются на страницах организации в социальных сетях.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова