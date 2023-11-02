Мероприятие оказалось неожиданным для всех: кандидаов, рудничан и журналистов. Его анонс появился в социальных сетях столичного журналиста и автора YouTube-канала "Обожаю" Асхата НИЯЗОВА за несколько часов до начала. Это не дебаты, так как организовать их по закону может только избирательная комиссия. Это "встреча с кандидатами", где журналист предлагал всем претендентам на пост акима Рудного встретиться и ответить на вопросы Ниязова и рудничан.





На встречу пригласили трех кандидатов, которые на данный момент числятся в бюллютене, но участие принял только действующий аким Рудного Виктор ИОНЕНКО, который на время предвыборной кампании ушел в отпуск.

Денис Петрухно / Фото из архива "НГ"

Начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО, по словам Ниязова, не ответил на "30 или 40 звонков", а после "перезвонил и сообщил, что попал в больницу". Заместитель руководителя упраления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Максим УСТИНОВ участвовать согласился, но до Рудного так и не доехал.

Максим Устинов / Фото из архива "НГ"



Мероприятие началось на 15 минут позже - только из-за того, что организаторы не теряли надежду увидеть Устинова в студии. Ниязов пытался дозвониться обоим кандидатам в прямом эфире, но безуспешно. После встречи Устинов вышел на связь и сообщил, что тоже был в медицинском учреждении - отвозил члена семьи. Поэтому не мог ответить на звонок.

"Встречу с кандидатами" в прямом эфире транслировали на YouTube-канале и на страницах Ниязова в соцсетях. В зале собрались рудничане, в том числе прибежать в центр досуга "Орбита" успели некоторые депутаты городского маслихата. Всего - около 40-50 человек. Всем предоставили стулья.

Пересказывать все вопросы и ответы нет смысла, так как комментарии Виктора Ионенко о многих проблемах уже публиковались на страницах "НГ". Поэтому мы выбрали самое интересное.

Про ответственность акимов и людей

Тон беседы задал Асхат Ниязов. Он напомнил, что Виктор Ионенко пару лет трудился в должности заместителя акима области Архимеда Мухамбетова. И спросил - что кандидат думает о неофициальном прозвище своего бывшего начальника "Архимед-30%", ведь "слухи просто так не рождаются"... А также поинтересовался - где сейчас экс-глава региона?

- Это глупость! Потому что я знаю, насколько человек эрудирован и как много он сделал для Костанайской области, - ответил Ионенко. - Если убрать все эмоции, а взять только голые факты, и посмотреть, как разросся Костанай... Во время его работы и в Рудном, и в Костанае новые микрорайоны родились. Это дорогого стоит. При нем также развили индустриальный кластер. Если раньше нашу область называли аграрно-индустриальной, то теперь это индустриально-аграрная область. Наша область теперь занимает первое место в Казахстане по производству автомобилей.

По словам Ионенко, в последнее время Архимед Мухамбетов находился в Астане.

Спросил Ниязов и про качество ремонта дорог. Привел в пример ул. Корчагина, где месяц назад уложили новый асфальт, а сейчас он начал сыпаться. Ионенко ответил - на объем работ стоимостью 100-150 млн тенге сложно найти хорошего подрядчика. Асфальт оказался некачественным, а ямочный ремонт технадхора не предполагает. Переделывать работы подрядчику придется за свой счет.

- Вы, как будущий аким, не думаете, что нужны изменения в закон, чтобы не допускать таких проблем? - спросил Ниязов.

- Уголовная ответственность! - сказал Виктор Николаевич. - Подрядчик должен нести уголовную ответственность. Сажать нужно!

- Может, расстреливать? - уточнил Ниязов.

- Нет, я считаю, что не нужно утрировать в этом вопросе, - ответил Ионенко. - Процедура очень сложная, длится около 9 месяцев. И когда мы ее проходим, находится недобросовестный подрядчик и в итоге мы не достигаем результата. Нужно все начинать заново. Какой должна быть ответственность? Уголовной. И это касается сотрудников акимата, если они виноваты.

Асхат Ниязов припомнил акиму Рудного, что когда-то тот предлагал привлечь к ответственности рудничан, которые критиковали и оскорбляли градоначальника в социальных сетях. И поинтересовался - зачем он дал волю эмоциям?

- Никто ответственность так и не понес, - сказал Ионенко. - Чтобы вести диалог, нужно общаться уважительно и адекватно. Если есть недоработки в госорганах, критиковать нужно корректно. Мы все понимаем, и не думайте, что в акимате живут на другой планете. Но когда начинают обзывать матершинными словами, я считаю, что это непозволительно. Я с любым, кто оскорбил меня, готов встретиться. Но когда я их приглашаю, почему-то никто не приходит.

- Вы понимаете, что люди живут в городе, где куча проблем, которые очень долго не решаются, - возразил Ниязов. - Как вы думаете, в каком состоянии люди, которые пишут про проблемы в комментариях? Вы же понимаете, что государство, власти сами довели до такого состояния. И если бы у них все было хорошо, никто бы вам плохого слова не написал! Но комментарии в соцсетях всего лишь комментарии. И к ответственности привлекать - это не too much?

- Нет, абсолютно нет, - ответил аким. - Да, я публичная личность. Но я считаю, что люди должны высказываться корректно. Я больше не собираю комментарии, но я веду переписку с рудничанами в социальных сетях.

Коррупция и кадры

Отдельный вопрос - о команде кандидата в акимы. Асхат Ниязов спросил, почему заместителм Ионенко работает Валерий Полешко, которого уволили по статье, связанной с коррупцией.

- Он был уволен давно, лет 10 назад, - ответил Ионенко. - Заново прошел весь конкурс отбора на госслужбу. Прошел все собеседования. Полешко - большой специалист, так как 20 лет проработал с теплосетями Костаная. Работал 5 лет в акимате Лисаковска. Такие специалисты на дороге не валяются. И он не был замечен в коррупции, как таковой. Он подписал акт приема дома до его подключения к газу.

Ниязов предположил, что тогда "кто-то кому-то дал на лапу", чтобы подписать акт приема дома.

- Вы глубоко заблуждаетесь, вы не можете утверждать, что кто-то кому-то дал на лапу! - отреагировал Ионенко. - Полешко не брал взяток.

В блиц-раунде кандидата попросили перечислить этические принципы из закона о государственной службе и процитировать определение коррупции из профильного закона. Виктор Ионенко не стал цитировать закон, ответил так, как он считает правильным.

Прыжки с парашютом и деньги на собак

Конечно, поступали вопросы из зала. Председатель Рудненского городского маслихата Азамат Искаков просил кандидата рассказать о предвыборной программе. Горожане спрашивали о ежедневных проблемах: подключении домов к газу, грязи на улицах. Ионенко, отдадим ему должное, старался отвечатьподробно. Правда, в какой-то момент отметил, что мероприятие все больше напоминает отчетную встречу акима перед населением.





Жаловались, что в Рудном мало досуга и за развлечениями приходится ехать в областной центр.

- Мне хочется сделать вышку для прыжков с парашютом, это тоже интересное занятие, - поделился планами Ионенко.

- А может, колесо обозрения построим, - саркастически предложил Ниязов, отсылая к крупному рудненскому коррупционному скандалу и вызвав в зале смех.

- Пока мы до этого не дошли, - ответил с улыбкой Ионенко. - Что касается досуга, то у нас строят две школы, в которых много современных технологий. Во-вторых, это два физкультурных комплекса и стадион на 450 млн тенге. Потом у нас стоит вопрос по поликлинникам и только после мы будем думать о развлечениях. Такие у меня приоритеты. Кроме того, вы знаете, что в Рудном планируется строительство нового торгово-развлекательного центра площадью 14 500 кв. м. Земля выделена. Будет называться ТРЦ «Компас». Проект лежит у меня на столе.

Зоозащитница Светлана БЕЙСЕНБЕНОВА напомнила, что аким обещал решить проблемы с пунктом временного содержания собак, но за 1,5 месяца ситуация не изменилась.

- По бетонированию пола были поручения, я перепроверю, почему их не выполнили, - сказал Ионенко. - Что касается питания, вам предоставлен список ресторанов, которые готовы помогать. Какой бюджет содержит питомник? Областной бюджет.

- Из бюджета нам дают 202 тенге на одну собаку на 15 дней, - резюмировала Бейсенбенова.

Встреча с кандидатом продлилась около часа. В конце Ионенко сообщил, что его ждут в другом месте, и предложил мероприятие завершить.

«Люди не знают кандидатов»

Корреспондент «НГ» уже после встречи задал несколько вопросов Асхату Ниязову.

- Вы в Рудном не первый раз. Есть ощущение, что город изменился?

- Я увидел только перекопаные улицы. Я наблюдал за тем, как у вас были проблемы с трубами. Понятно, что после того, как президент сказал «аяяй», работа ведется. И это видно. Но опять же многие жители говорили мне, что город перекопали и никто не знает, что с грязью делать теперь.

- Ваше впечатление от прошедшей встречи с населением?

- Я два дня ходил по городу, общался с людьми. Они не знают кандидатов, кроме действующего акима. И мне грустно от этого, потому что получается, что выборы проводятся для галочки. Я позвал всех кандидатов, но вы видели, кто пришел. У меня складывается впечатление, что все было сделано специально для того, чтобы только один кандидат появлялся в публичном пространстве. У нас же впервые проводят выборы акимов. Поэтому я сразу решил поговорить с кандидатами. Мы вплоть до 4 часов вечера не понимали, придут ли кандидаты. Надеюсь, что когда-нибудь мы увидим споры разных мнений и более качественные дискуссии.

Фото Георгия ГОВОРОВА