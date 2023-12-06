Об этом сегодня днем, 6 декабря, сообщили в отделе образования областного центра. Причина принятия такого решения прежняя: гололед на улицах города. Отличие лишь в том, что в этот раз это рекомендация для школ.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с гололёдом, 6 декабря, 2 смену в школах г. Костанай рекомендовано перевести на дистанционный формат обучения, - сообщили в отделе образования.

Напомним, вчера вечером, 5 декабря, сообщили о переводе занятий в онлайн-формат для первой смены в городе Костаная и нескольких районах области.