Школьники в Костанайской области вновь будут учиться дистанционно из-за гололеда
5 декабря 2023, 20:01 | Происшествия
О переводе на дистанционное обучение учеников 1-й смены в среду, 6 декабря, сообщили отделы образования Костаная, района Беимбета Майлина, Житикаринского, Мендыкаринского, Узункольского и Денисовского районов. Учиться удаленно будут все классы - с 1-го по 11-й.
Центральный сквер Костаная. Вечер 5 декабря /Фото Георгия ГОВОРОВА
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