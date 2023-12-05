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Школьники в Костанайской области вновь будут учиться дистанционно из-за гололеда

5 декабря 2023, 20:01 |  Происшествия

О переводе на дистанционное обучение учеников 1-й смены в среду, 6 декабря, сообщили отделы образования Костаная, района Беимбета Майлина, Житикаринского, Мендыкаринского, Узункольского и Денисовского районов. Учиться удаленно будут все классы - с 1-го по 11-й.

Центральный сквер Костаная. Вечер 5 декабря /Фото Георгия ГОВОРОВА