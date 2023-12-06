Круглый стол о противодействии бытовому насилию провели в Доме дружбы. Его организовала Народная партия Казахстана, чтобы "поговорить о жизни без насилия не только к женщинам и мамам, но и к детям и пожилым людям". Все участники высказались против насилия. Дискуссия же в основном свелась к тому, что противопоставить этому явлению. Забегая немного вперед, скажем, что победу в борьбе участники увидели в развитой пропаганде среди детей.

Об актуальности проблемы насилия в семье ярко говорит статистика. По данным старшего инспектора группы по защите женщин от насилия отдела местной полицейской службы управления полиции Костаная Галины ДЕМИРОВОЙ, с начала 2023 года в отношении женщин вынесено около 2 500 защитных предписаний, чтобы поставить агрессора на учет в течение месяца. Причем теперь полиции для этого даже не нужно обращение от жертвы.

- То есть, если поступило заявление или звонок на пульт "102" по факту семейного скандала или ругани, для участкового инспектора это основание, чтобы поставить на учет, - пояснила Демирова. - А если агрессор нарушает это защитное предписание, продолжает дебоширить, то уже судом устанавлеваются особые требования к его поведению. С начала года к 500 человек установлены такие требования, а порядка 800 человек привлечены к административной ответственности. Буквально вчера мы выезжали с проверкой, в основном общались с потерпевшими. И одна из жертв рассказала нам - 10 суток ареста для ее супруга хватило, чтобы он перестал даже материться дома. Я была этому очень рада, потому что, по рассказам жены, он перестал много пить. Не знаю, правда, надолго ли его хватит...

Женщины, пострадавшие от бытового насилия, могут обратиться не только по телефону 102. Есть еще контакты "Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью", которая может поместить их в кризисный центр: 8 (7142) 53-22-35. В 2023 году в нем проживал 31 человек: 14 женщин и 17 детей. А таже есть телефон группы по защите женщин от насилия в полиции: 8-707-816-51-91.

Участников круглого стола порадовала практика работы участковых без заявления жертвы. Звучали предложения ужесточить наказание, чтобы не изолировать агрессоров, а направлять их на общественные работы. Вопрос возник только у председателя лисаковского филиала НПК Геннадия ВЛАСОВА - единственного мужчины, который участвовал в круглом столе.

- Могу я спросить в защиту мужчин? - сказал Власов. - А как вы относитесь, если жена так приласкала мужчину сковородкой, что он отъехал? Он-то заявление писать не будет, но он, получается, останется в дураках...

- Все одинаково привлекаются к ответственности, - ответила Демирова. - Есть случаи, их, правда, немного, когда именно жена наносит ранения своему мужу. Но закон един для всех. И привлекают агрессора вне зависимости от его пола.

Как объясняет Демирова, чаше всего женщины мирятся со своими мужьями, но иногда и разводятся.

- Все вы знаете про убийство женщины, в котором подозревают экс-министра национальной экономики. И мы все поняли, что насилию подвержены все женщины, никто не застрахован, - отметила юрист Гульмира КОКУШЕВА. - Что к этому привело? Гуманизация законодательства, которая началась лет 5 назад, когда статьи из Уголовного кодекса начали убирать в Административный. Мы забыли про статьи "Побои" и "Истязания", потому что тогда эти статьи были нерабочими в Уголовном кодексе. Сейчас политики хватаются за головы, что нужно вернуть эти статьи в Уголовный закон. Действительно, мы догуманизировались, закрыли колонию в Кушмуруне. Все по европейским стандартам. А у нас менталитет совсем другой! 30 лет мы думали о материальном, но забыли о духовном. У всех есть машины и квартиры, но не все помнят о ценностях, о воспитании детей. А кто сейчас заботится о детях? Мама и папа работают... Теперь мы проводим работу и читаем лекции в университетах и колледжах. Раньше и в прокуратуре мы не говорили об этой теме, сейчас органы стали более открытыми.

- Корень зла начинается с семьи, - высказала свое мнение бывший кандидат в депутаты Мажилиса РК, а ныне представитель ОО "Жана Жол 369" Алмагуль КАИБЖАНОВА. - Насилие видят дети, и этот ребенок так же может заниматься насилием. То есть, надо работать с мальчиками с детского сада. Учить их, как обращаться с девочками. Проводить мероприятия в школе, встречаться с семьями. Это сложный вопрос, и только законодательно его не решить. И к женщинам-агрессорам тоже это относится. Нужно больше таких круглых столов, что даже в селе знали о том, что делать с этой проблемой.

Предлагали участники круглого стола вернуть уроки воспитания и этики в школах. Об этом говорила заместитель председателя Совета матерей Акжан АЛТЫБАЕВА. Читатели "НГ" помнят ее по недавней акции по воспитанию нравственности у девочек в рамках проекта "Сыргалым", которую оценили неоднозначно. На круглом столе она выступала в том числе как представитель комиссии по борьбе с семейным насилием при акиме Костанайской области.

- Этот вопрос у нас всегда на контроле, создана горячая линия и любая женщина в трудной ситуации может обратиться за помощью по номеру +7-708-106-08-10 (WhatsApp), - сказала Алтыбаева. - Правильно поднимается вопрос, что нужно заниматься воспитанием детей. Раньше в школах проводили классные часы. Какие-то 15-минутные блоки для детей готовили. Вот эту бы работу возобновить! Мы, как совет матерей, ездим по районам, говорим об этой проблеме. Так как сейчас этот вопрос вновь принял резонансный характер, эту работу нужно возобновлять и начинать с воспитания в школах.

Руководитель Дома дружбы Наталья РАМАЗАНОВА добавила, что раньше существовал курс "Психология молодой семьи", который преподавали в некоторых школах. Она считает, что можно рассмотреть вопрос возвращения этого курса в школьную программу.

Председатель Альянса женских сил Костанайской области Гульбарам ТЮЛЮБАЕВА отметила, что "сейчас конец года и управление общественного развития готовит смету". И предложила учесть в этих расходах проект нравственного воспитания школьников.

- Я по образованию - учитель истории и географии, но когда в школах ввели предмет "Самопознание", настолько меня этот предмет увлек, что я ушла в него с головой, - отметила член Совета матерей Айтжан КИШКИНТАЕВА. - Так получилось, что после январских событий, когда личность первого президента пошатнулась, все, что сделали - убрали "Самопознание" из школьной программы. А целью этого предмета было духовно-нравственное воспитание. И он не нес в себе ничего страшного. Может, стоило этот предмет переименовать, может быть, убрать какие-то темы, но сохранить основу нравственного воспитания. О семейном насилии еще хочу добавить, что тема эта большая, мне часто пишут о давлении в отношении келинок. Женщина женщину может так терроризировать, что это хуже, чем избиения мужа. Об этом тоже нужно говорить, в том числе в школах.

Что же в итоге? Председатель костанайского областного филиала Народной партии Казахстана Ольга БЕРЕЗУЦКАЯ в заключительном слове отметила: "Необходимо направить письма депутатам и в управление общественного развития, чтобы была поддержка проектов в плане финансирования, чтобы общественные организации могли участвовать в проектах по профилактике бытового насилия не за собственный счет".

- По результатам круглого стола мы пришли к мнению, что работу по противодействию бытовому насилию нужно усилить, - прокомментировала "НГ" Березуцкая. - То есть, обязательно нужно больше проводить мероприятий, встреч с разъяснительной работой. Те же брошюры с контактной информацией помогающих организаций сейчас активисты печатают за свои средства. Это неправильно. Должно быть финансирование в рамках госзаказа или, может, управление общественного развития свой проект придумает. Будет поставлено несколько вопросов. В том числе и о возвращении уроков воспитания, уроков этики. Нужно проводить работу, чтобы культура поднималась в нашем государстве. Чтобы каждая женщина была в курсе, куда ей обратиться за помощью. Чтобы каждый ребенок знал, куда звонить. Это основная наша задача.

Фото Георгия ГОВОРОВА