Досудебное расследование по факту крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air еще не завершено. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Министерстве внутренних дел.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

На сегодняшний день расследование авиакатастрофы ведет департамент на транспорте МВД.

"В настоящее время ожидаются ответы на международные поручения об оказании правовой помощи иностранными государствами в странах Африки: Сомали, Джибути, Эфиопия и Конго. Содействие международных организаций оказывается в рамках запросов правовой помощи", - сообщили представители министерства в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Почему Казахстан попросил помощи в расследовании именно у африканских стран, в министерстве не уточнили. Самолеты Fokker 100 производились одноименной нидерландской авиастроительной компанией. А перед тем как перейти в распоряжение Bek Air, эти самолеты были в эксплуатации у португальской авиакомпании. Редакция обратилась в госорганы за разъяснением по этому поводу.

Авиакатастрофа с самолетом Bek Air произошла 27 декабря 2019 года. Изначально власти заявляли, что расследование может занять больше года, однако спустя четыре года оно до сих пор не завершено. За это время в мире началась и завершилась пандемия коронавируса, в Казахстане прошли парламентские и президентские выборы.

Длительный срок расследования, как отметили в МВД, обусловлен "спецификой и сложностью расследования, а именно ожиданием ответов на международные поручения об оказании правовой помощи и назначением по делу судебных экспертиз". Проще говоря, Казахстан ждет ответа от африканских стран, без помощи которых завершить расследование не представляется возможным.

"Процессуальное решение по делу планируется принять по согласованию с надзирающим прокурором в рамках трехзвенной модели расследования, по результатам исполнения международных поручений и судебных экспертиз", - добавили в министерстве.

Там напомнили, что причиной авиакатастрофы специальная комиссия назвала несимметричную потерю несущих свойств крыла на этапе выполнения взлета, в результате, наиболее вероятно, влияния наземного обледенения.

"Досудебным расследованием проводится полный комплекс следственных действий по установлению всех причин авиационного происшествия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, в феврале прошлого года, будучи министром индустрии и инфраструктурного развития, Каирбек Ускенбаев сообщил о завершении расследования дела о крушении самолета Bek Air под Алматы. По всей видимости, Ускенбаев говорил об установлении причины авиакатастрофы. Однако, как известно, виновные лица до сих пор не установлены.

В феврале этого года генпрокурор Берик Асылов сообщил, что в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации завели уголовное дело из-за выдачи сертификата летной годности аэродрома в Алматы. Дело по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе" расследует столичный департамент по противодействию коррупции. Сотрудники КГА в 2018 году якобы незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100.

Крушение самолета Bek Air под Алматы

Авиакатастрофа с самолетом Bek Air произошла 27 декабря 2019 года. Лайнер вылетел из Алматы в Астану (тогда еще Нур-Султан), но почти сразу потерял высоту. Затем он снес забор и столкнулся с двухэтажным коттеджем недалеко от аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.

Реконструкция крушения показала, что самолет уже оторвался от земли, но внезапно создался крен. Пилот решил посадить самолет, но не смог выпустить шасси. В момент столкновения со зданием скорость самолета составляла 70 узлов - примерно 126 километров в час.

В мае 2021 года ряд местных чиновников Талгарского района и риелтор были признаны виновными в продаже земли в поселке Гульдала, в районе, где в 2019 году потерпел крушение самолет Bek Air. Их приговорили к различным срокам наказания. В июне 2022 года несколько бывших чиновников акимата Талгарского района осудили за незаконное отчуждение и последующую продажу земель вблизи аэропорта Алматы в период с 2017 по 2019 год.