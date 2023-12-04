«НГ» ранее писала, что до конца 2023 года в областном центре будут установлены 60 таких аппаратно-программных комплексов. Часть из них уже смонтированы и по этому поводу у водителей возникли вопросы.

Фото Олега ПАКА

Основные - работают ли АПК официально, снимается ли с них информация и может ли она сейчас стать основанием для административных наказаний. Ведь функционал камер известен: они осуществляет фиксацию нарушений скоростного режима, проезд транспортных средств на красный сигнал светофора, остановку в неположенном месте и т. п. В связи с этим возник также вопрос о том, установлены ли у всех смонтированных камер соответствующие дорожные знаки.

«НГ» по этим обращениям направила запрос в департамент полиции.

- В настоящее время нарушения Правил дорожного движения вышеуказанными аппаратно-программными комплексами не фиксируются, так как они официально не введены в эксплуатацию - проводятся тестовые мероприятия, направленные на настройку оборудования АПК, - ответил заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Дюсембай БАЙБУСУНОВ. - Что касается информационно-указательного дорожного знака 5.42 «Фотовидеофиксация», который может применяться для информирования водителей о фиксации нарушений правил стационарным сертифицированным специальным техническим средством или прибором, то сообщаю, что установка знака не является обязательной. Водители транспортных средств должны соблюдать ПДД, в том числе установленный скоростной режим, требования дорожных знаков, разметки. Места установки АПК «Сергек» будут дополнительно опубликованы в социальных сетях и в средствах массовой информации после официального ввода в эксплуатацию.