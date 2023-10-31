Всего запланирована установка 180 комплексов «Сергек» и около 1 000 камер видеонаблюдения, которые установят в местах массового скопления. Сейчас в областном центре работают 26 систем «Автоураган». Госзакупки на новые камеры уже проведены, работа по установке началась. Об этом сообщил на брифинге в департаменте полиции первый заместитель начальника ДП Костанайской области полковник полиции Алексей МИЛЮК.

Фото Олега ПАКА



По данным подрядчика, до конца декабря успеют установить 60 автокомплексов. Остальные – в первом полугодии 2024 года.

- 6 комплексов уже установлены на территории города, сейчас они работают в тестовом режиме, - сообщил Милюк. – Параллельно идет модернизация центра оперативного управления, добавляются рабочие места, чтобы сотрудники полиции в режиме онлайн могли отслеживать состояние дорожной безопасности.

По словам спикера, эти автокомплексы обеспечены функциями распознавания и розыска транспортных средств по государственному номерному знаку, могут фиксировать нарушения ПДД - такие, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и игнорирование требований разметки. В перспективе, при модернизации системы, функции могут быть расширены.

По данным полиции, за время работы ранее установленных систем «Сергек», с апреля 2023 года, выявили 351 нарушителя, из них 101 водитель, ранее лишенный права управления ТС, 67 привлечены за отсутствие техосмотра, 51 автовладелец задержан по постановлению судебных исполнителей, 2 – за использование подложных номерных знаков.

В перспективе такие камеры появятся и в других городах: Рудном, Лисаковске и Житикаре, а также в Костанайском районе на подъездах к областному центру.