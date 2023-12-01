Подражал герою фильма «Хэллоуин убивает», считал недопустимым отношение к себе одноклассников и свою вину не признал. В Петропавловске во время оглашения приговора по делу о «школьнике с топором» раскрыли некоторые подробности случившегося, рассказывает Петропавловск.news.

Инцидент произошел 13 февраля этого года. В тот день ученик девятого класса пришёл в школу утром, имея при себе и топор и нож, спрятанные в сумке. Он поднялся на второй этаж, укрылся в туалете, надел маску и вышел в коридор. Затем он совершил нападение на одноклассника, а потом нанёс телесные повреждения десятикласснице. Нападавшего обезвредили сами школьники. Позже в прокураторе сообщили, что школьник состоял на учёте у психиатра.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО Абдикаххар Еркебаев приговорил Давида Д. к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Во время оглашения приговора судья сообщил, что подсудимый Д. «имея низкое социальное положение в школе, желая противопоставить себя окружающим, показать свое чувство превосходства, пренебрежительное отношение к обществу и используя поводом незначительное высказывание и действия в отношении себя со стороны одноклассников, которые он считает в отношении себя недопустимыми, задался преступным умыслом, направленным на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц из хулиганских побуждений».

Для этого он изготовил маску из бумаги, похожую на ту, что использовал главный герой кинофильма под названием «Хэллоуин убивает». Этот фильм, где демонстрировались кровавые сцены убийства, он неоднократно просматривал на своём телефоне.

— В свою очередь, несовершеннолетний Д., восхищаясь действиями героя из просмотренного фильма, решил своё правонарушение направить на убийство двух и более несовершеннолетних лиц, исполнить в стиле главного героя фильма, при этом используя маску как один из эффектов устрашения учеников, учителей и других посетителей школы, а также как способ не быть опознанным окружающими, — сообщил судья.





Он также рассказал, что было установлено, что утром 13 февраля 2023 года Давид Д. взял с собой кухонный топор, нож и маску, пронёс их в школу №4 в рюкзаке. Поднялся в туалет, где переоделся в спортивную форму и надел маску. Взял в руку топор, закрепил на ремне нож и направился к выходу. В это время в туалет заходил ученик 10 класса этой же школы Г. Подсудимый хотел нанести ему удар топором по голове, но промахнулся и попал сначала по левому предплечью, а затем в лобную область. Мальчик стал убегать от нападавшего. Подсудимый побежал за ним, но увидел в коридоре своего одноклассника В., к которому, как отметил судья, он испытывал личные неприязненные отношения. Тогда нападавший подбежал к однокласснику и нанес удар топором в область головы. Потерпевший стал убегать по коридору. Подсудимый бросился вдогонку. Далее он заметил находящуюся в коридоре одноклассницу А., остановился у нее за спиной и стал бить топором по голове и спине. Девочка от полученных ударов села на пол и пыталась прикрыть голову руками. В это время нападавшего остановили другие школьники, которые стали невольными свидетелями преступления. Они подбежали к Д., схватили его за руки и отобрали орудие преступления, не дав довести ему преступный умысел до конца.

Суд расценил действия подсудимого как покушение на убийство двух и более лиц. Отягчающих обстоятельств установлено не было. В качестве смягчающих суд учёл несовершеннолетний возраст и положительную характеристику Давида Д.

Было отмечено, что подсудимый свою вину не признал и не раскаялся. Во время следствия и судебного заседания вёл себя адекватно. Согласно заключению медэкспертизы молодой человек вменяем и в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта, поэтому мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.



— Хотя Вы вину не признали, считаете, что Вы были больны, Ваша вина установлена показаниями несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, камерами видеонаблюдения средней школы №4, которые мы на судебном заседании смотрели, и соответственно материалами уголовного дела, — сказал судья во время разъяснения приговора. Он также отметил, что за подсудимым остаётся право подать апелляционную жалобу.