Это средства на работу в 2024 году. В нынешнем году предприятие сумело «высушить» проезд под мостом в районе поселка ПЧСТР и, по словам акима города, является исполнителем программы по отведению воды с дорог и улиц.

Фото Андрея СКИБЫ

Закон это позволяет, ГКП - в перечне поставщиков услуг в порядке госзакупок.

- Проблема с ливневками - важная для Костаная, - отметил на встрече с предпринимателями 29 ноября, аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, - мы в 2023 году начали решать эту проблему, и эффект уже есть. Пример - мост на ПЧСТР.

По словам акима, там обустроили «не особо сложное водоотведение через приемочные колодцы», дальше вода сбрасывается в лесопосадки.

- На мосту через проспект Назарбаева сегодня реализуется проект стоимостью 380 млн тенге, - добавил аким, - мы там воду уберем с помощью КНС (канализационной насосной станции - «НГ»). Нацелены на то, чтобы уже будущей весной, в марте, там начали воду отводить. Хотим вообще, чтобы водоотведение со всех дорог сводилось в единую систему и были какие-то групповые точки отведения.

На решение этих задач 150 млн тенге получит на следующий год ГКП «Костанай Су». Ранее на аппаратном совещании в горакимате говорилось, что требуется обустроить более 30 ливневок.