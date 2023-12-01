В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали инцидент с погибшей женщиной, которая обращалась в полицию 49 раз до того, как супруг убил ее, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По факту двойного убийства в полиции сообщили, что в ноябре 2022 года в городе Костанае в квартире были обнаружены трупы двух женщин с признаками насильственной смерти.

"В настоящее время по приговору суда подсудимый осужден к 20 годам лишения свободы, приговор не вступил в законную силу. Подозреваемый был в поле зрения полиции. По обращениям супруги неоднократно выносились защитные предписания. Мужчина привлекался к административной ответственности, в том числе и за другие правонарушения в сфере общественного порядка", - сообщили в ДП Костанайской области.

По информации полиции, для принятия мер к правонарушителю требовалось заявление потерпевшей, но супруга отказывалась.

"В то же время по данному факту было проведено служебное расследование, по результатам которого ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заключили в региональном департаменте.

Напомним, в Генеральной прокуратуре сообщили о вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом. Оказалось, что до убийства женщина обращалась в полицию 49 раз.

В полиции напомнили, что с июля 2023 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым для принятия мер к семейным дебоширам заявление не требуется, достаточно показаний свидетелей, соседей, записей с камер видеонаблюдения. То есть полиция перешла с заявительного формата работы на выявительный.

В департаменте заверили, что с начала года в Костанайской области принятыми мерами снижена семейно-бытовая преступность на 20,6 процента. За этот период вынесено 6800 защитных предписаний, которыми запрещено вступать в контакт с жертвой бытового насилия, установлено более 2300 особых требований к поведению правонарушителя, из них 85,3 процента - на запрет употребление алкоголя.

За нарушение таких предписаний и требований привлечено 2300 правонарушителей. За совершение семейно-бытовых правонарушений к административной ответственности привлечено более 3100 семейных дебоширов.