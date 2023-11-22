В Генеральной прокуратуре сообщили о вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В прошлом году в Костанае гражданин в ходе распития спиртных напитков зарезал свою жену и ее подругу. Оказалось, что до убийства его супруга обращалась в полицию 49 раз", - рассказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Марат Абишев на заседании координационного совета по проблемам бытового насилия.

По его словам, злоупотребление спиртными напитками привело к тяжким последствиям.

"Поэтому в качестве дополнительного квалифицирующего признака предлагаем включить "совершение этих деяний в состоянии алкогольного или иного опьянения", - заключил Абишев.

Он также заявил, что любые абьюзеры должны стать нерукопожатными в обществе, и призвал осуждать любое проявление бытового насилия.

"На наш взгляд, в обществе должна насаждаться нетерпимость к домашнему насилию. У истоков бытового насилия, как правило, лежат социальные и культурные предрассудки.

Неправильные представления о доминировании мужчин и безраздельной власти в семье подкрепляются традиционными пережитками и патриархальными установками. На самом деле дремучие традиционные ценности нужно переосмысливать и адаптировать под сегодняшние реалии", - сказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Марат Абишев.

По его словам, нулевую терпимость к насилию, бескультурью и хамству нужно прививать уже с детских садов, со школьной скамьи через специальные учебные программы.

"Сейчас неравнодушные люди, спортсмены, волонтеры активно выступают в социальных сетях, осуждают домашних тиранов. И это хороший пример общественного порицания. Каждый абьюзер должен стать нерукопожатным", - заключил Абишев.