14 октября "НГ" рассказала историю степного беркута по кличке Орел - его нашли в Актюбинской области, привезли в Костанай, где птице оказали первую медицинскую помощь и поместили в приют ОО «Надежда Плюс kz». Нужна была операция по ампутации крыла, поэтому при поддержке инспекции лесного хозяйства и животного мира договорились с Карагандинским зоопарком.

Через полтора месяца мы связались с волонтером ОО "Надежда плюс kst" Анастасией СЕРИКОВОЙ, чтобы узнать о судьбе беркута.

- После предварительной договоренности началась активная подготовка, - рассказала она. - Был момент, когда Орел почувствовал себя хуже, потерял аппетит и стал выглядеть неважно. Но, к счастью, мы его вылечили и продолжили подготовку к перевозке. Мы активно размещали запросы о поиске транспорта в социальных сетях. Жительница Костаная Анна Измайлова откликнулась на наше обращение. Компания "БК Строй" выделила средства на бензин. Решение перевозить Орла личным автомобилем было обосновано заботой о его здоровье, а также его специальным рационом. Была создана государственная комиссия, так как это краснокнижная птица, и пришлось организовать перевозку в соответствии с законами. Это слегка тормозило процесс, но в итоге мы справились.

Анна ИЗМАЙЛОВА узнала о том, что в приюте содержится краснокнижный орёл, из репортажа "НГ".

- До этого мы уже сотрудничали с Настей. Мы понимали, что условия в приюте для птицы не подходят, - рассказала она. - Выделили время и сделали доброе дело, а расходы на дорогу взяла на себя компания "БК-Строй". Мы им очень за это благодарны. Мы предоставили беркуту комфортное пространство - просторный ящик с сеном. Во время поездки он привык к обстановке, сидел, смотрел в окна и ухаживал за перьями. Несмотря на длительную дорогу, у нас не возникло проблем. Ветеринар и представители зоопарка Караганды поддерживали связь с нами во время всей поездки. Отдельная благодарность водителю Евгению Левчуку, без которого поездка была бы невозможной. Это был интересный опыт общения с дикой природой, и мы рады, что можем оказать помощь страдающим от деятельности человека птицам.

Как сообщила Анастасия Серикова, директор зоопарка поддерживает с ней связь:

- Недавно директор зоопарка сообщила мне, что Орёл все ещё находится на карантине. Это стандартная процедура при переселении животных. У него хороший аппетит, ветеринары регулярно осматривают. После окончания карантина переведут в вольер к сородичам. Мы рады, что теперь он в безопасности и получает необходимый уход.

Фото Анны ИЗМАЙЛОВОЙ

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова