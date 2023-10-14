Общественные организации чаще помогают кошечкам и собачкам. Но бывают случаи, когда к ним попадают и более редкие представители животного мира. Историей о степном беркуте по имени "Орел" с нами поделилась волонтер ОО "Надежда плюс kst" Анастасия СЕРИКОВА. Так получилось, что за последние 2 года за ней закрепилась слава главного помощника диким животным и птицам. На счету приюта уже есть спасенные лебеди, а в прошлом году совместно с инспекцией лесного хозяйства и животного мира спасли пеликана.

Но со степными беркутом Анастасия работает впервые. Он появился в приюте в конце августа.

- Мне позвонили и сказали, что нашли "орла" в Актюбинской области. Откуда они взяли мой номер я по сей день не понимаю, - вспоминает Серикова. - Но я была крайне удивлена. Эти люди нашли раненую птицу и не знали куда обратится, потому что в Актюбинской области нет подходящих специалистов. Плюс, молодой человек, который нашел Орла, сказал, что никто не хотел его брать из-за травмы. У птицы было серьезно ранено крыло и на тот момент не было понятно сможет ли он в будущем самостоятельно летать. Поэтому его привезли к нам.

Анастасия Серикова рассказала "НГ", что волонтерам крупно повезло найти в Костанае хорошего специалиста.

- В Костанайской области есть ветеринар Павел Сергеевич Фридман, который как раз занимается птицами и обладает большой практикой в их лечении, - отмечает волонтер. - Он оказал первую медицинскую помощь Орлу. После осмотра врач пришел к выводу, что птица никогда больше не сможет летать! Крыло со временем атрофируется и будет доставлять ему дискомфорт. У птицы долгое время была открытая рана. По фото можно увидеть, что Павел Сергеевич сделал все, чтобы птице было комфортно и ничто его не беспокоило. Нам было важно это сделать, потому что при малейшем движении у него началось воспаление.

В Костанае операцию по ампутации крыла сделать невозможно. Во-первых, это технические причины, а во-вторых, просто нет людей с подобным опытом. Нужно принять во внимание, что это не кошечка и не собачка, это животное с совершенно другим строением. Но все же есть способы, как можно помочь Орлу.

- При поддержке инспекции лесного хозяйства и животного мира есть договоренность с Карагандинским зоопарком, - рассказала "НГ" Анастасия Серикова. - Мы сейчас готовим все соответствующие документы для передачи. Хорошо, что директор зоопарка согласилась принять Орла к себе. Мы знаем - места ограничены и поток животных просто бесконечный. Поэтому мы очень им очень благодарны за понимание.

Об Орле Анастасия отзывается с теплотой и улыбкой на лице. По ее словам птица очень умная и совсем немного трусливая. Орел никогда не нападает на девушку, не машет крыльями и не кидается на нее. Анастасия отмечает, что птица достаточно адекватная. Но слишком капризный в выборе еды. Как оказалось, степной беркут настоящий гурман.

- Мы действительно мучаемся в выборе еды для него. Допустим, куриное филе явно ему не по душе, - описывает меню волонтер. - Хотя вроде бы целое филе, чистое мясо. Но, он у нас такое не ест. Оно может днями лежать и он к нему не притронется. А вот говяжьи субпродукты он очень даже любит. Сердце, печень, почки, все это удовольствие не из дешевых. Но эта птица ест только их.

Приют нуждается не только в еде для Орла. Волонтеры просят откликнуться людей, которые готовы помочь с перевозкой птицы в Караганду. Сделать это можно только на крупном личном транспорте с сопровождающим. Перед транспортировкой птице нужно будет укреплять иммунитет. Если у вас или у ваших знакомых есть возможность помочь Орлу, вы можете написать волонтерам на WhatsApp по номеру +7 909 091-92-75.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова