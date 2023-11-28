Из 2000 школ по всему Казахстану, где планируют решить проблему плохого интернета с помощи сети Starlink, 181 расположена в Костанайской области. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Список не окончательный и может быть скорректирован, отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото starlink.com

Изучив список, «НГ» выяснила, что Starlink появится почти во всех районах области за исключением Алтынсаринского. В этом списке, по понятным причиным, нет также Костаная и Рудного. Но есть одна школа в п. Октябрьский, который административно относится к Лисаковску, а также 9 школ, относящихся к Аркалыку. Больше всего школ, где интернет обеспечат с помощью Starlink, в Аулиекольском районе - 24.

О том, что Казахстан так и не смог добиться от местных провайдеров обеспечения сельских школ доступом к интернету, сообщил министр цифрового развития Багдат МУСИН в первой половине октября.

- Если коротко, то мы все это время ждали, пока наши телеком-операторы дойдут до сел. Мы и так их заставляли, и сяк. Все-таки я их не одолел. В итоге пришлось обратиться к SpaceX. В 2000 школ в отдаленных местностях, где реально проблемы с интернетом, где они просто через спутниковые тарелки 4 мегабита в секунду получали интернета, мы в течение полугода "закроем" вместе со Starlink , - заявил Мусин.

Договоры со Starlink, несмотря на обещание министра сделать это до конца октября 2023 года, пока еще не заключили. Новую предполагаемую дату в министерстве не назвали. Как и окончательную стоимость услуг.

- Договоры с Starlink находятся на стадии согласования сторонами условий, в том числе по ценообразованию. Договор с Starlink будет подписан, как только будут решены все вопросы и согласованы условия, - сообщили "НГ" в ответе на запрос. - В настоящее время ведутся работы по определению технического решения по организации сервисов в образовательных учреждениях через спутниковую систему Starlink, включая локальную сеть последней мили, объем потребления трафика. Стоимость будет определена по итогам отработки всех технических решений.