Использовать Starlink в частных целях незаконно в Казахстане. Об этом заявил руководитель управления контроля в области связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Диас Толегенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:starlink

На брифинге в министерстве журналисты подняли вопрос использования казахстанцами интернета Starlink. Оказалось, что это незаконно.

"По этому вопросу скажу, что такие люди встречаются (кто устанавливает Starlink в своих домах - прим.). Соответствующие органы проводят работу и по выявлению, и по разъяснению. Потому что на данный момент использование в текущем варианте нарушает действующее законодательство, так как не соответствует требованиям безопасности", - рассказал Диас Толегенов.

Он добавил, что до тех пор, пока не будут завершены технические работы в рамках пилотного проекта и не будут внесены соответствующие изменения в законодательство, "это будет незаконно".

Таким образом, за использование и распространение интернета от Starlink казахстанцев могут оштрафовать.

"Даже если он приобрел, после внесения изменений он сможет использовать. До внесения изменений для физлиц в первый раз - предупреждение, а после - штраф в 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году - прим.)", - рассказал Толегенов.

Как будут проверять казахстанцев и выявлять такие случаи, спикер не уточнил.

Напомним, Казахстану пришлось обратиться к космической компании Илона Маска SpaceX для обеспечения сел интернетом. Стоимость - 200 долларов в месяц за "точку".

"Если коротко, то мы все это время ждали, пока наши телеком-операторы дойдут до сел. Мы и так их заставляли, и сяк. Все-таки я их не одолел. В итоге пришлось обратиться к SpaceX. Мы с Лорен Дрейер доложили Президенту о том, что в 2000 школ в отдаленных местностях, где реально проблемы с интернетом, где они просто через спутниковые тарелки 4 мегабита в секунду получали интернета, мы в течение полугода "закроем" вместе со Starlink. Это не слова, это уже доложено Президенту, и Лоран Дрейер, как вице-президент SpaceX, как заместитель Илона Маска, она подтвердила, что поможет, и мы закроем раз и навсегда вопрос с интернетом в школах", - заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По его словам, текущие затраты школ на существующий интернет в 4 мегабит в секунду практически равны той сумме денег, которую собираются потратить на установку Starlink.

"В источниках говорят о стоимость, основываясь на прайс листы, которые предоставляется самим SpaceX, мы же будем заключать корпоративный контракт - сейчас условия подытоживаются, мы взяли две недели на финализацию и подписание контракта, после двух недель я вам все условия раскрою. Это государственные деньги - поэтому мы обязательно доведем до вас всю информацию о стоимости данных услуг. Приблизительная сумма сегодняшних переговоров - варьируется около 200 долларов за точку - это ежемесячная оплата", - заявил Багдат Мусин.