Только 46% сел Костанайской области имеют автобусное сообщение с областным центром. Ситуацию "НГ" прокомментировал министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ, отметив, что можно рассмотреть субсидирование этих маршрутов.

- Там нет сообщения, потому что это нерентабельно, - сказал Карабаев. - Придется этот маршрут субсидировать. Откуда брать на это деньги? Из государственного бюджета. То есть, в конце концов наши жители за это заплатят. Но почему бы и не изучить этот вопрос? Все-таки обеспечение прямого сообщения - это очень важно.

В Костанайской области уже выделяют субсидии по восьми маршрутам, на что в 2023 году потратили 154 млн тенге. Совсем скоро обещают признать социально значимым маршрут из Костаная до села Амангельды.

- Проблема ведь не только в малом количестве пассажиров, - уточнил вопрос корреспондент "НГ". - В редакцию часто обращаются читатели, которые жалуются, что существующие автобусы перестали заезжать к ним в село. Предприниматели в ответ объясняют, что дорога там ужасная и велик риск, что автобус заглохнет посреди пути.

- В целом 95 000 км дорог республиканского значения, не считая местные дороги. Конечно, требуется много денег на их ремонт и содержание, - ответил министр транспорта. И пообещал подумать над решением проблемы.

К обсуждению подключился адвокат областной Ассоциации пассажирских перевозок Борис САЯПИН, который отметил, что инфраструктура постоянно ухудшается.

- У нас автовокзал в Костанае стал рынком, в райцентрах закрывают автостанции, - пояснял Саяпин. - Я считаю, что проблема не в субсидиях. Их не было в советское время, но тогда было автобусное сообщение со всеми деревнями. Думаю, что административный ресурс не работает. Я хотел бы узнать - планирует ли министерство как-то менять правила для участия в конкурсе на обслуживание автобусных маршрутов? Они обширные. В правилах все размыто, что госорганы используют в своих интересах. Из-за чего мы постоянно судимся и обжалуем результаты.

Саяпин предложил министру провести встречу с перевозчиками.

- Наших перевозчиков никто не собирает, если только есть какие-то проблемные вопросы, тогда мы сами идем к чиновникам, - сказал адвокат. - Попасть к чиновникам тяжело, они все заняты.

- Зачем? Зачем вы так говорите? Это ложь! - вступился за коллег избранный аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. После чего обратился к руководителю управления пассажирского транспорта Костанайской области: - Олжас Жомартович, встаньте, скажите - сколько раз собирали перевозчиков? Постоянно собираем. Прекратите уже врать, не болтайте!

Руководитель управления Олжас Нургалиев не стал вступать в дискуссию. Впрочем, министр транспорта не поверил в то, что региональное управление не работает. Марат Карабаев предложил в четверг, 30 ноября, провести еще одну встречу представителей министерства с перевозчиками, собрав "всех: и хороших, и плохих, с кем мы спорим и с кем мы дружим".

Заместитель директора ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО тоже спрашивал о ремонте дорог и изменении правил госзакупок. Отметил, что у перевозчиков сейчас кадровый голод, и предложил снизить требования к водителям.

- Мы несколько раз встречались с депутатами, ставили вопрос о снижении стажа для категории D1 с 3 лет до 1 года, - предложил Панасенко. - Потому что надо поднимать престиж этой профессии. Я могу сказать, что практически 80% водителей - это люди пенсионного или предпенсионного возраста.

- Этот вопрос давно обсуждался, сейчас он зашел в мажилис, - ответил руководитель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта РК Алтай АЛИ. - МВД нас поддержало, и мы согласны снизить возраст водителей и стаж. Результат, скорее всего, будет в первом квартале следующего года.

Отвечая на вопросы Панасенко, министр транспорта прокомментировал финансирование ремонта дорог.

- Отдельной программы по ремонту пригородных дорог у нас нет, - отметил Карабаев. - Если раньше мы деньги выделяли из республиканского бюджета на конкретные проекты, то теперь одной строкой выделяем деньги областному акимату. И уже там решают, на какие дороги их пустить, как расставить приоритеыт. Другой вопрос - что денег на все потребности не хватает. Но премьер-министр поддерживает нас, и мы планируем зимой попробовать привлечь дополнительные финансы из ЕАБР для ремонта дорог областного значения. Тогда у местных органов высвободятся финансы, которые, я надеюсь, они направят на ремонт пригородных дорог.

По данным акимата Костанайской области на ремонт дорог областного значения и подъездных путей к населенным пунктам в 2023 году выделили 21 млрд тенге, а в 2024-м обещают потратить в 1,5 раза больше.

Фото Георгия ГОВОРОВА