Вопрос сегодня, 16 ноября, рассмотрели депутаты на внеочередной сессии областного маслихата. Регулярным автобусным сообщением в области сейчас охвачены 46% населенных пунктов, статистика учитывает те, где проживают более 100 человек.

Есть районы, где такого сообщения до сих пор нет вообще: Сарыкольский, Наурзумский, Жангельдинский. Маршруты в Житикаринский (с заездом в Камысты), Узункольский (до Троебратного), Карабалыкский, Карасуский районы признаны социально значимыми, поэтому субсидируются.

Маршрут Амангельды-Костанай-Амангельды перевозчик приостановил из-за нерентабельности.

- Сейчас в области 8 маршрутов признаны социально значимыми, на их субсидирование бюджет выделил 154,2 млн тенге, - сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас НУРГАЛИЕВ, - мы просим признать социально значимым и маршрут Амангельды-Костанай-Амангельды.

Сумма субсидирования для перевозок на этом направлении в год должна составлять 26 млн тенге. Депутаты решили признать маршрут социально значимым. Следующий шаг - управление подготовит бюджетную заявку, когда она будет удовлетворена, перевозчик сможет возобновить сообщение.