Приговор по делу о передаче крупной взятки бывшему председателю коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскару ДАРБАЕВУ через посредника предпринимателя Елжаса КАЛКАЕВА огласили сегодня, 23 ноября. Дарбаев обвинялся в получении взятки в размере 19 млн тенге за положительное решение по делу предпринимателя Михаила КОРНЕЕВА.

- Признать Дарбаева виновным и назначить 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - Калкаеву назначить 1 год лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Взять под стражу в зале суда.

Обоим запрещено пожизненно занимать должности на госслужбе, в Национальном банке. Когда Дарбаева уводили, кто-то из его друзей крикнул: "Держись, брат!"

Согласно материалам дела, Дарбаев получил взятку за положительное решение по делу предпринимателя Михаила Корнеева. Дарбаев вину не признал и сказал, что брал 19 млн тенге в долг у Калкаева. Калкаев полностью признал вину.

Государственный обвинитель Танат Тасов просил в прениях для Дарбаева 10 лет лишения свободы, для Калкаева 6 месяцев в колонии-поселения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Оьги ЛИХОГРАЙ