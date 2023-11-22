Прения по делу о получении крупной взятки отстраненным председателем коллегии по административным делам областного суда Аскаром ДАРБАЕВЫМ при посредничестве предпринимателя Елжаса КАЛКАЕВА прошли в суде № 2 Костаная сегодня, 22 ноября.

Аскара Дарбаева заводят в зал суда

Государственный обвинитель Танат ТАСОВ сообщил, что из-за таких дел у граждан теряется доверие к госорганам, а «суды называют торговой палатой». Он отметил особо активную роль Дарбаева и назвал несостоятельной версию о том, что судья брал деньги у Калкаева в долг, так как на видеозаписи, сделанной в доме Калкаева, он ни разу не говорит о долге.

- Дарбаев не оправдал оказанного ему высочайшего доверия. Прошу назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, - высказался Тасов. - Калкаеву за активное сотрудничество со следствием в изобличении коррупционного преступления - 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Жаль, что УПК не позволяет не лишать его свободы, а 10-кратный размер штрафа равняется 190 млн тенге, которые Калкаев не сможет выплатить.

Елжас Калкаев

Калкаев вновь полностью признал вину и раскаялся, но просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Дарбаев, как обычно, был красноречив. Он сказал, что Калкаев пошел на сделку со следствием, потому что его поймали с поличным, пригрозили лишением свободы от 5 до 10 лет и предложили «все свалить на Дарбаева».

- Это результат каких-то внутриклановых разборок, - сказал подсудимый. - У Корнеева вымогают деньги Дудин и Смолин, но в ДКНБ ждут, когда судьи снизят сумму взятки, но не проводят действия в отношении этих судей. Начальник ДКНБ пишет положительную характеристику Калкаеву, чтобы прокурор приобщил ее к делу! Первый раз вижу, чтобы подсудимому так сочувствовали. Сотрудники ДКНБ мне тоже предлагали сказать, что я вез деньги Смолину, тогда и у меня был бы минимальный срок. Но я отказался.

Дарбаев отметил, что замечание прокурора о его особо активной роли не выдерживает критики, потому что речь не идет о преступлении в группе лиц и непонятно, с кем его роль сравнивали. Калкаев не в счет, потому что он - не его соучастник, а помощник следствия. И еще раз напомнил о деньгах, «участвовавших» во взятке. По его просьбе их продемонстрировали в суде 17 ноября. Тогда Дарбаев заметил, что с деньгами лежат картонные карточки с указанием сумм от Kaspi Bank и Нацбанка, но никак не Jusan Bank, со счета которого их снимал Корнеев.

- Происхождение и принадлежность денег Корнееву по сей день не установлены. А если это деньги не Корнеева, как можно меня обвинять во взятке? - возмутился Дарбаев. - Прокурор ссылается на то, что в доме у Калкаева я не говорю о долге. Но я не говорю и о взятке! Все обвинение построено на словах Калкаева и носит провокационный характер. Поэтому прошу меня оправдать!

Завтра, 23 ноября, подсудимые скажут последнее слово.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ