Увеличение количества обращений, связанных с подтоплениями домов, обсуждал на аппаратном совещании 20 ноября аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. За прошлую неделю горожане пожаловались на воду во дворах 44 раза, неделей ранее в iKomek зафикисировали 36 обращений.

Фото из архива "НГ"

- По подтоплению - это, я так думаю, район Костанай-2, мы на прошлой неделе были там и встречались с людьми, - сказал Жундубаев. - В принципе понятно, там 12-15 домов было подтоплено. Мы обошли дома, посмотрели - там в основном вода во дворах, фундамент подтопило. Там ситуация неоднозначная, мы до сих пор разбираемся. Четкого ответа у нас нет. Но мы приходим к выводу, что это грунтовые воды. Осень... Самое главное, что мы закрепили за каждым домом ответственных, которые будут помогать откачивать воду. Будем следить за этим. Но дальше нужно продолжать брать пробы. Люди говорят о каких-то проблемах с водопроводом. Нужно этим тоже заняться.

Аким сообщил, что на обустройство канализации в областном центре в 2023 году выделили миллиард тенге. Еще 150 млн выделят в 2024-м.

- Но в общем нужно будет поработать по канализации, в том числе по району Костанай-2, - указал Жундубаев. - Даже если она будет простейшей и открытой, воду надо отводить. На следующее совещание поставим отдельным вопросом обустройство ливневой канализации. У нас 460 км дорог. Из них, если есть ливневки на 100 км, то это хорошо. По уму каждый километр должен быть оборудован своей ливневкой. То есть, если есть в городе 460 км дорог, то и протяженность ливневой канализации должна составлять 460 км.

Жители ул. Спартак, которую топит с 29 октября, рассказали корреспонденту "НГ", что ситуация у них стала только хуже. По словам старшей по микрорайону Бибигуль ИБРАЕВОЙ, вода уже зашла в некоторые дома.

- Вода уже зашла в несколько домов - бабушки проснулись, а у них вода на полу, - сообщила Ибраева. - Воду пытаются откачивать, но не в полную силу - люди ждут очень долго. Мы по-прежнему не согласны, что нас топят грунтовые воды. Откуда им быть, ведь уже зима на улице? Уже скоро месяц будет, как нас якобы грунтовые воды топят!