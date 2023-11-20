Жалобы на пробки на новую дорогу в микрорайоне Береке в редакцию "НГ" поступали по вечерам 13-го и 14 ноября. Костанайцы сообщали, что причины две: ожидание на железнодорожном переезде и двухполосное движение на дороге. В среду, 15 ноября, в пресс-службе акимата не ответили на вопросы журналистов. Сегодня, 20 ноября, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ пояснил: АО "КТЖ" ранее отказалось согласовать строительство четырехполосной дороги.

Фото из архива "НГ"

- Я уже говорил, что эта дорога - большое подспорье для нашего населения, которое сократит рассторяние и время, - ответил на вопрос "НГ" Жундубаев. - Но там есть железнодорожный переезд. Нет-нет, но там ходят поезда. Есть опасность и надо соблюдать правила. Я думаю, жалуются те люди, которые попадают в это время.

Аким поручил руководителю отдела ЖКХ изучить, сколько времени тратится на проезд поездов по этому участку.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я сколько там проезжал, один раз там видел проезжающий по путям поезд, - отметил он. - Почему не сделали четыре полосы? Спасибо, что мы две полосы сделали! Нам пошли навстречу. Чтобы вы понимали, почему мы все время получали отказы: там железнодорожный путь. Легче было со стороны КТЖ нам вообще отказать. Но мы убедили их, что дорога необходима. Спасибо, что КТЖ разрешили нам две полосы сделать. Не вопрос, могли бы и четыре построить, но тогда бы это уже был не переезд, а полноценная трасса, которую бы нам никто не согласовал.

Ранее в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что организация дорожного движения относится к компетенции местных исполнительных органов, а полиция следит за дорожной безопасностью, а именно выявляет, пресекает и профилактирует правонарушения, влияющие на аварийность. И посоветовали отправить предложения по улучшению дорожного регулирования через платформу "Е-otinish" или службу "iKomek".