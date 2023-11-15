Видео пробок на новой дороге между микрорайонами Береке и Аэропорт прислали "НГ" вечером 13-го и 14 ноября. Из-за долгого ожидания на железнодорожных переездах поездка, которая должна занимать, по версии акима города, всего 5 минут, сильно растягивается.

- Вот как проехать автобусу? Второй полосы нет, дорога не расширена, - комментирует автор одного из видео. - Стоим в пробке по Доненбаева, автобус проехать не может, так как всего одна полоса. Вот вам и новая дорога!

Дорогу между Береке и Аэропортом официально открыли 10 ноября. Аким Костаная Марат Жундубаев тогда отмечал, что дорога за 914 млн тенге позволит разгрузить трафик и в среднем от микрорайона Аэропорт до ТРЦ Kostanay Plaza можно будет проехать примерно за 3 минуты, что в четыре раза быстрее, чем если ехать в объезд.

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В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили "НГ", что в ведомстве следят за дорожной безопасностью, а именно выявляет, пресекает и профилактирует правонарушения, влияющих на аварийность. Но организация дорожного движения относится к компетенции местных исполнительных органов.

- Также сообщаем, что подать обращения можно через платформу приема и обработки обращений “Е-otinish” или в службу “iKomek” по номеру “109”, - сообщили в пресс-службе ДП.

"НГ" также обратилась за комментарием в пресс-службу акима Костаная.