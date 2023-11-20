Ресторанный комплекс "Алтын-Саф", конфискованный у бывшего акима города Костаная Ахмедбека Ахметжанова, не смогли продать на аукционе на повышение цены. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой наа сайт электронной торговой площадки.

Торги не состоялись, поскольку на момент начала аукциона не было зарегистрировано ни одного участника либо ни один из участников не подтвердил стартовую цену в 805 529 000 тенге.

Ранее здание ресторана уже пытались продать несколько раз на аукционе, но заинтересованных покупателей также не нашлось.

В апреле 2016 года экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова приговорили за получение взятки в крупном размере к 13 годам лишения свободы по "большому акиматовскому делу" с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Но затем, после апелляции, срок снизили до 7 лет 6 месяцев. Впоследствии в связи с 25-летием Независимости Казахстана Ахметжанов попал под амнистию, что привело к дальнейшему снижению наказания до 4 лет 10 месяцев 23 дней. В 2019 году он получил право на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания на более мягкое – штраф. 1 апреля того года Костанайский областной суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

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