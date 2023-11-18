В костанайском драматическом театре спустя всего неделю после первого показа комедии-фарса "Мамуля" снова премьера - спектакль "Дом, где разбиваются сердца". Новую постановку два года назад начал ставить режисер Яков Рубин, а закончил нынешний главный режиссер театра Эдуард ШАХОВ, который добавил к пьессе ирландского драматурга Бернарда Шоу отрывки из русской классики - "Вишневый сад" Антона Чехова.

- Мы вам покажем фантазию в русском стиле на английские темы "Дом, где разбиваются сердца", - говорит главный герой капитан Шотовер, которого сыграл актер Олег СМИРНОВ.

Как указано в аннотации, зрителям предлагают подумать о сходстве проблем в, казалось бы, таких разных культурах - английской и русской. И добавляют, что все события, если смотреть шире, могли произойти вне времени и пространства.

Текст Антона Чехова не только дополняет пьесу ирландского драматурга. Книга "Вишневый сад" физически появляется на сцене, ее читают герои, она напоминает им о любви.

- Спектакль рассказывает о конфликте между капитаном Шотовером и другими обитателями этого дома, которые живут и не могут найти смысл жизни, - рассказал "НГ" режиссер Эдуард Шахов, - не могут определиться в чем оно для них - в роскоши, финансовом благополучии, в гонке за каким-то авторитетом. Он им всем подсказывает, что в принципе нужно заниматься тем, что нужно улучшать жизнь вокруг себя, облагораживать ее - возделывать свой сад.

Шахов отмечает, что новый спектакль это притча, где есть иносказание, символические метафоры. Например, режиссер ассоциирует души обитателей дома с помощью пустых чемоданов, а обретение того самого смысла - с работой с садовыми инструментами.

- Лично я добавил в спектакль тему Чехова, потому что пьеса Шоу сложна, запутана и финал меня не устраивал, - объясняет Шахов. - Чехов помог мне самому придумать финал постановки, отказаться от падающих бомб, которые есть в оригинальном тексте. Я хотел показать, что запутавшихся людей можно не бомбить, а научить их тому, как можно жить, как заботиться о себе и людях вокруг!

Премьерные показы спектакля проходят с 17 по 19 ноября. Повторные показы обещают только в январе.

Фото Георгия ГОВОРОВА