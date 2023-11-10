Спектакль «Мамуля» не требует от зрителя серьезных размышлений на философские темы. Хотя подтекст режиссер, конечно, заложил, но основа премьеры Костанайского драматического театра - в комедии и фарсе. Это веселая история об обычном мошеннике в необычных обстоятельствах, с поправкай на то, что театр на пару часов превращают в цирк с клоунами, жонглерами и «дикими животными».

Сюжет «Мамули» поначалу сильно напоминает знаменитый советский фильм Виктора Титова «Здравствуйте я ваша тетя!». Только вместо тети теща. Судите сами. Мошенник переодевается в костюм женщины и по просьбе хозяев дома выдает себя за родственницу, чтобы помочь сохранить грядущий брак. Но на этом сходство с фильмом заканчивается.

Режиссер костанайского театра Эдуард ШАХОВ рассказал «НГ», что поставил, прежде всего, бытовую комедию.

- Это хорошо сделанная пьеса, удачно написанная - когда она сама по себе очень смешная, когда она по форме и по сути удалась, - говорит Шахов. И объясняет, зачем актеры перед репетициями смотрели не только комедию Титова, но и другие фильмы: - Исполнитель главной роли - по его амлуа, характеру, типажу и даже по внешнему виду - играть женские роли совсем не его. Он прям очень мужчина. И поэтому ему обязательно надо было увидеть лучшие образцы с похожими ролями, чтобы он подсмотрел некоторые приемы. Мы с ним долго боролись. И ему еще нужно работать над пластикой, осанкой.





Роль мошенника Семеныча сыграл актер Виталий ОДИНЕЦ. Он признается: «Уж не Калягин я, простите!».





- Кроме Бабы Яги, я женщин не играл, поэтому приходилось следить за собой, за своими манерами, - отмечает Одинец. - Ты не представляешь, как тяжело ходить в макияже. Я это испытал на себе, и это просто кранты. Все чешется, а я даже не могу пальцем тронуть лицо. Пока красили глаза, я думал, что сойду с ума. Оказывается, чтобы почесать, нужна зубочистка. И парик сложности добавил. Мне по сюжету его надо снимать. Поэтому, когда он сдвигался, я старался, пока партнеры на меня не смотрят, поправлять.





Это одна из немногих комедий костанайского театра, которую поставили в жанре фарса. Шахов признается, что в первую очередь это отразилось на работе с актерами.

- Когда артисту сложно что-то сделать, у него включается защитная реакция, - говорит режиссер. - И пробиваться через нее непросто. А еще сама по себе бытовая пьеса мне, как режиссеру, не очень нравится. Мне хочется делать глубокие вещи. Но нравится, не нравится - есть репертуар, на который идут зрители. И когда я прочитал пьесу, решил внести правки и внес туда элементы цирка. Я делал свой сатирический взгляд на цирк. Мы искали интересные решения, и поэтому в каких-то сценах мы танцуем индийские танцы, а где-то читаем рэп.





В сцене, где герои выясняют отношения с помощью рэпа, особенно удачно вписался новичок театра Михаил МАЙОРОВ, который влился в труппу в этом году, переехав из Санкт-Петербурга. Для него это первая значимая роль на костанайской сцене. Актер говорит, что в «Мамуле» он кайфовал. Особенно когда качал биты. Причем приступил к работе над спектаклем всего две недели назад.

- Момент с битами вообще придумали на последней репетиции, когда режиссер понял, как трудно это дается более старшим актерам, - рассказал «НГ» Майоров. - Я в свое время в Петербурге занимался музыкой, был музыкантом в рэп-коллективе. Поэтому я в контексте. Мой персонаж - он хозяин цирка, эдакий Карабас-Барабас для взрослых. И когда я превращаюсь в клоуна, то показываю, как актеры зависимы от руководства театра. Я беру свой хлыст и они кривляются столько, сколько мне нужно. Я слышал разные отзывы от спектакля и надеюсь, что о нем будут спорить.





В «Мамуле» много отсылок к советской классике кино. От музыкального оформления из фильма «Карнавал» до эпичного «Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу». Пользуются актеры и образами советского искусства - например, скульптурами «Девушка с веслом» или "Пионерка с трубой". Вот и жених Женя, которого сыграл Руслан БУШИНСКИЙ, носит красноармейскую гимнастерку 20-х годов прошлого века.





- Я умел жонглировать, поэтому, когда подкидываешь мячики, руки двгаются механически и ты уже не думаешь о них, - рассказал Бушинский. - Эта роль хороший опыт, потому что мой герой - со своими тараканами, со своими внутренними убеждениями. Он скромный, недоверчивый и крайне ревнивый, обращает внимание на мелочи. Играть в жанре фарса тяжело. Сама комедия - непростой жанр, нужно хорошее чувство юмора. А я люблю комедию. Фарс подразумевает утрированную игру. И это хорошо. Если бы мы все делали более спокойно, наверное, спектакль бы не получился. А здесь режиссер добавил цирк, подогрел нас, и поэтому фарс в этой комедии очень хорошо смотрится.





Спектакль полон шуток, построенных вокруг переодетого в женщину мужчины. Но, к счастью, этим не ограничивается. «Мамуля» прекрасно подойдет для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты.





Премьера спектакля - сегодня, 10 ноября. Билеты на повторный показ уже распроданы.

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Фото Георгия ГОВОРОВА





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