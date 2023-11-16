За двое суток после того, как 14 ноября в Казахстане родились 20-миллионные дети, в областном центре нашего региона появились на свет 16 малышей. Сегодня, 16 ноября, их матерей поздравил главный врач областной больницы Юрий Моисеев вместе с коллегами акушерами-гинекологами, сообщает пресс-служба областной больницы.





Напомним, по данным Бюро Национальной статистики, 20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившиеся в 8.10 утра 14 ноября 2023 года в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях.





- В перинатальном центре Костанайской областной больницы за двое суток после зафиксированного 20-миллионнного жителя страны родились 16 малышей, из которых 2 двойни, - сообщает пресс-служба. - Желаем новорождённым и их близким только добрых событий в семье и стране!



