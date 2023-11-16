В Казахстане родился 20-миллионный житель. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - написал Глава государства в Twitter.

Отметим, что 19-миллионный гражданин Казахстана родился 2 года назад в августе. В таблице ниже можно посмотреть, как менялась численность населения с 2000 года.

Как сообщает Бюро Национальной статистики, 20-ти миллионными жителями страны стали 5 детей, родившиеся в 8.10 утра 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.

- Дата рождения 20-ти миллионного гражданина была определена с учетом всех имеющихся демографических данных, таких как: число родившихся и умерших, прибывших в Республику Казахстан и выбывших из нее, - говорится в сообщении. - Ранее данные по численности населения обрабатывались вручную, и это занимало много времени. Интеграция государственных информационных систем позволила ускорить этот процесс и определить дату рождения 20-миллионого гражданина с большой точностью и в кратчайшие сроки.