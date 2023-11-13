Дорогу стоимостью 914 млн тенге, которая соединила микрорайоны Береке и Аэропорт, открыли 10 ноября. Спустя три дня аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ решил ответить на комментарии горожан, которые посчитали стоимость работ чрезмерно высокой. Он отметил, что на саму дорогу ушло меньше половины от общей суммы договора.

Фото Олега ПАКА

- В целом работу подрядчик выполнил вовремя. По качеству мы еще посмотрим, но, как бы то ни было, все работы выполнены. Но вопрос в том, что вы не реагируете, - сказал аким, обращаясь к руководителю отдела ЖКХ. - Вот люди пишут, что на километр дороги ушел почти миллиард тенге! Охают, ахают. Но надо же правильно реагировать на это. И вы должны реагировать в первую очередь. Почему я за вас это делаю? И мой пресс-секретарь молчит сидит. Видите реакцию людей, дайте пояснения!

Жундубаев отметил, что из 914 млн тенге на оплату НДС ушел 141 млн тенге, а 400 млн - на саму дорогу, включая тротуар с велосипедной дорожкой. Остальные 373 млн - на перенос сетей коммуникаций: газовых труб, электрических кабелей и установку 44-х опор освещения, светофоров и семафоров.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я должен сам это врукопашную объяснять! - резюмировал аким.

Он напомнил, что полиции необходимо еще раз подумать о безопасности, так как на новой дороге 4 железнодорожных пути. И высказал сомнения в том, что между Аэропортом и Береке нужен автобусный маршрут, на котором сильно настаивают костанайцы. Во время открытия дороги Марат Жундубаев говорил, что этот вопрос решат к январю.

- Когда говорят об автобусном маршруте, я так скажу: надо посмотреть и изучить, насколько это целесообразно, - сказал он. - Безопасность прежде всего. Мы дали возможность там проехать автолюбителям, но по автобусам есть вопросы. Я не против. Но насколько это безопасно? Беспокойство у меня вызывает железная дорога. Пересечение путей всегда таит опасность: одно дело, когда едет автобус длиной 13-14 м с 90 пассажирами, другое - автомобиль длиной 2,5 м.

Марат Жундубаев также рассказал о планах: на ремонт 35 улиц в 2024 году заложили около 4 млрд тенге. Но этих денег городскому бюджету, по мнению акима, недостаточно. Он считает, что ежегодно на ремонт дорог надо тратить не менее 6-7 млрд тенге.

- Это позволит содержать дороги в хорошем и удовлетворительном состоянии, - сказал Жундубаев. - Если хоть один год пропустим, мы через два-три года обязательно получим эффект в виде плохих дорог.