Дорогу между микрорайонами Костанай-2 и Аэропорт открыли сегодня, 10 ноября. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ вместе со своими подчиненными и журналистами проехали по новой трассе на автобусе. "Аким города решил покатать нас по новой дороге", - пошутил в начале пути Аксакалов.

Пока по дороге смогут ездить только автомобили. Акимат еще прорабатывает варианты общественного транспорта: между созданием нового маршрута или изменением старого. Определиться обещают в январе.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Дорога за 914 млн тенге, мы ее построили за три месяца, - рассказал Жундубаев. - Она ДЛИНОЙ 1,1 км, шириной 8 м, есть 1,5 м - тротуар и 1,5 м - велосипедная дорожка. У нас здесь 2 светофора и семафор. Сложный проект, было много вопросов, когда согласовывали с КТЖ. Но эта дорога, во-первых, позволит разгрузить трафик. В среднем от микрорайона Аэропорт до ТРЦ Kostanay Plaza можно будет проехать примерно за 3 минуты. Это в 4 раза быстрее по расстоянию, чем ехать в объезд. А по времени в 10 раз быстрее. То есть для жителей города это будет очень удобно.

Аким Костаная специально принес для поездки секундомер. Он замерил, что с учетом остановки на железнодорожном переезде проехали от Аэропорта до Береке за 5 минут и 2 секунды. Надеется, что костанайцы будут преодолевать этот участок еще быстрее, так как "поезда здесь не часто ходят".

Фото Георгия ГОВОРОВА

По словам Жундубаева, акимат уже строит новые планы, как соединить эту дорогу с районом железнодорожного вокзала. Но путепровод здесь построить очень сложно и дорого, поэтому проект появится только к маю следующего года. Деньги, более 10 млрд тенге,планируют просить из республиканского бюджета.

- У нас значительное увеличение количества автомобилей, это видно по пробкам, - сказал Кумар Аксакалов. - Если в прошлом году было зарегистрировано порядка 75 000 легковых машин, то в этом году их свыше 80 000. Это нагрузка на дороги. Поэтому новых дорог нам нужно больше и больше. Поэтому дорога с Аэропорта до Береке для нас очень важна.

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Журналисты поинтересовались, почему на железнодорожном переезде не установили шлагбаум. Как пояснил аким города, переезд будет регулироваться знаками и разметкой, как предусмотрено проектом, а "шлагбаум здесь не требуется". Аким области не согласился и предположил, что "наверняка потребуется установка дополнительных защитных сооружений".

- Вы проверяли качество асфальта? - спросил корреспондент "НГ".

- Георгий, будем ждать первую жалобу! Обычно почему начинаем бурить и проверять качество асфальта? Потому что приходит первая жалоба. Если не будет замечаний от водителей, значит все нормально! А если будет, как любят писать журналисты, "смыло после первого дождя или первой зимы", тогда придется проверять.

Кумар Аксакалов и Марат Жундубаев сделали фото на фоне новой дороги/ Фото Георгия ГОВОРОВА

Начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО сообщил, что на между Аэропортом и Береке уложена дорога из двухслойного асфальтового бетона. Гарантийный срок - 3 года. Претензий к подрядчику, ТОО "Арвис", у отдела ЖКХ нет.