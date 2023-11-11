Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году. На мероприятии по случаю начала строительства сегодня выступил первый заместитель премьер-министра РК Роман СКЛЯР. Инвест-проект в Костанае он назвал "историческим моментом".

Фото Олега ПАКА

- В январе этого года президент Токаев лично участвовал в открытии мелко-узлового производства автомобилей Kia Sportage в Костанае, подчеркнул важножность дальнейшей кооперации, - сказал Скляр. - Это исторический момент - корпорация Kia впервые в своей истории делает прямую иностранную инвестицию в совместное строительство завода за пределами Республики Корея. И этой страной является Казахстан. Безусловно, это ко многому обязывает наших машиностроителей. Объем прямых иностранных инвестиций в этот завод составит более 250 млн долларов США. Это позволит создать до 1 500 высокооплачиваемых рабочих мест, повысить уровень подготовки нового поколения инженеров и значительно ускорит процесс локализации производства автокомпанентов. Этот проект имеет реальный мультипликативный эффект. Так, Kia уже проводит активную работу по открытию локализационного центра в Костанае, строительство которого будет вестись паралельно.

Скляр отметил, что строительство завода Kia станет показателем для будущих инвестиционных проектов из Южной Кореи в Казахстан.

Схема нового завода представлена на инвестиционном форуме / Фото из архива "НГ"

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сообщил, что пока проект локализационного центра по производству автокомпонентов на стадии экспертизы. На его строительство потребуется 13 млрд тенге, а работать на нем будут около 800 человек.

- С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Корея и Казахстан развивали крепкое экономическое сотрудничество, основанное на стратегических и партнерских отношениях, - выступил на церемонии чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан Чжо ТЭ-ИК. - Особенно сейчас, несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю среду ростущей глобальной неопределенности из-за недавних сбоев в глобальной цепочке поставок сырья и распространения международных геополитических рисков, наши страны продвигают экономическое и политическое сотрудничество на высоком уровне.

Президент и генеральный директор корпорации Kia Ху Сен Сонг обратился к участникам церемонии через видеообращение, в котором поблагодарил правительство Казахстана и акимат Костанайской области "за поддержку бренда Kia".

Фото Олега ПАКА

- Со строительством нового завода возникает необходимость транспортировки новой продукции, - подчеркнул Кумар Аксакалов. - Поэтому в индустриальной зоне в следующем году начнется строительство транспортно-логистического центра. Выделена большая территория, порядка 135 гектаров. Очень капиталоемкий проект, 500 человек получат здесь рабочие места.

Роман Скляр, Кумар Аксакалов и Чжо Тэ-ик осмотрели строительную площадку нового завода.