Микроавтобус, в котором ехали школьники для участия в олимпиаде «IQanat», был предоставлен отделом культуры Аркалыка по ходатайству отдела образования Амангельдинского района. Об этом "НГ" сообщили сегодня в управлении образования Костанайской области.

- Техосмотр пройден в октябре 2023 года. - пояснили в ведомстве, страховка у транспортного средства имеется. По предварительным выводам ЧС, произошло короткое замыкание проводки.

ЧП произошло утром 3 ноября на трассе значения Аркалык-Торгай, в 15 км от с. Мирное. Всего на олимпаду ехали 66 детей в колонне из трех "ГАЗелей" и одного "ПАЗа". ТАм же находились 3 волонтера, 6 преподавателей, медработник и инспектор. Одна из "ГАЗелей" по пути загорелась.

- Благодаря слаженным и правильным действиям водителя и преподавателей 14 учеников были эвакуированы из горящей "ГАЗели" и, переместившись в остальные 3 транспортных средства, продолжили движение в составе колонны. сообщали "НГ" в тот же день в ДЧС.

10 ноября в департамента по ЧС на вопрос "НГ" ответили: "Материал был направлен по подведомственности в отдел полиции Амангельдинского района".

Пресс-служба ДП Костанайской области уточнила: "Материал списан в номенклатурное дело (архив), так как пострадавших в происшествии нет. По восстановлению ущерба рекомендовано обратиться в гражданский суд".