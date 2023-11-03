Несчастный случай произошел сегодня, 3 ноября, утром в 9.09 на трассе областного значения Аркалык-Торгай, в 15 км от с. Мирное. 66 детей ехали для участия в олимпиаде «IQanat». В колонне из трех "ГАЗелей" и одного "ПАЗа" находились также 3 волонтера, 6 преподавателей, медицинский работник и инспектор. Одна из "ГАЗелей" по пути загорелась.

- Благодаря слаженным и правильным действиям водителя и преподавателей 14 учеников были эвакуированы из горящей "ГАЗели" и, переместившись в остальные 3 транспортных средства, продолжили движение в составе колонны, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Костанайской области в составе 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина пожара – короткое замыкание электрических проводов. Пожар ликвидирован в 10.25.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС