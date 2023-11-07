Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о предстоящем визите в Казахстан президента России Владимира Путина и форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: kremlin.ru

В кулуарах правительства журналисты спросили, зачем Путин прилетит в Казахстан.

Как отметил Жумангарин, форуму в этом году исполняется 20 лет.

"Мы обсуждаем там проблемы, которые, прежде всего, есть у жителей наших стран и бизнеса. На данном форуме большой вопрос посвящен сельскому хозяйству. Это цифровизация сельского хозяйства, молодежь в сельском хозяйстве. Поэтому какая здесь может быть политика? Здесь чисто экономические и торговые отношения, которые мы будем обсуждать. Приедут эксперты, руководители регионов, будут подписаны межрегиональные соглашения. Прежде всего торгово-экономические. Я считаю, что это на пользу двум странам", - заявил заместитель премьера.

По словам Жумангарина, Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана: товарооборот с этой страной сегодня достиг 27 миллиардов долларов.

"Если в прошлом году экспорт составлял 9 миллиардов, то в этом году мы растем по экспорту. Мы достаточно хорошо идем в этом плане", - добавил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин посетит Казахстан. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Напомним, в рамках подготовки к форуму в Костанае потратили более 15 млрд тенге из республиканского бюджета.